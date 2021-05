Esordio discografico per Jack Scarlett in tutti i digital store con “Io che vorrei”

Già disponibile tutti i digital store “Io che vorrei”, il primo singolo di Jack Scarlett, scritto insieme a Vittorio Valenti e prodotto dal team di UpMusic.

-I momenti tristi sono la cosa più vera e rappresentativa di noi stessi, ciò che forgia la nostra personalità e non rinuncerei a quel dolore per nulla al mondo. – dice Jack parlando del suo inedito.

Giacomo Caruceru in arte JACK SCARLETT, nasce a Roma il 15 Ottobre 2000, sin da piccolino si trasferisce con la mamma il Lombardia dove vive tuttora. Sin dai suoi primi anni amava esprimersi tramite ogni tipo di arte, infatti la sua famiglia ha subito notato un certo tipo di talento in lui. A sette anni iniziò per la prima volta a studiare canto e negli anni successivi ha fatto tantissime esperienze nell’ambito, fino a capire che quella era la sua vera dimensione. La musica è ciò che Jack è. Il nome d’arte nasce completamente per caso, tutti lo hanno sempre chiamato Jack, si è sempre sentito tale, Scarlett nasce da un personaggio del gioco di ruolo “Cluedo” dove scopre il personaggio di Cassandra Scarlett e da lì nasce il suo nome d’arte. Nel 2018 studia in una delle produzioni che collaborano con “Amici di Maria De Filippi”, dove matura moltissimo artisticamente grazie al suo vocal coach che lo allena giorno e notte. Nel 2019 lascia il mondo dei talent per poter creare un progetto più suo, più intimo e rappresentativo e scrive nel 2021 il suo primo inedito “Io che Vorrei”

Jack: -“Io che vorrei” nacque cinque anni fa più o meno. – È il risultato di un peso che ho portato nello stomaco per troppo tempo. Cinque anni fa conobbe una persona, una persona che gli cambiò la vita, il suo primo e più grande amore, lo definisce. Ma quella storia d’amore non finì bene, lui fece tantissime follie per cercare di aggiustare le cose, ma non fu così. Quella sofferenza gli ha lasciato una cicatrice indelebile, per due anni non è più riuscito a frequentare nessuno ed ha sofferto di vari problemi legati alla depressione. Dopo tutto quel tempo piano piano riuscì ad uscire da quella situazione.

Link brano: https://www.youtube.com/watch?v=mgCkgeXC3_s

Instagram: scarlett.jack