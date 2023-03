Espaço da Oportunidade de Campos, RJ, divulga 211 vagas de emprego nesta segunda

Interessados podem se candidatar via WhatsApp. Quem não tem cadastro deve comparecer à sede do Espaço da Oportunidade. Carteira de Trabalho

Gilson Abreu/AEN

O Espaço da Oportunidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, divulgou 211 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (13). O órgão é ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

De acordo com a secretaria, 95 oportunidades estão no Centro.

Os cargos com mais vagas são:

Operador de movimentação de carga – 36 vagas;

Operador de empilhadeira – 14 vagas

Operador de equipamentos – 10 vagas;

Auxiliar de serviços gerais – 8 vagas

As demais vagas que podem ser conferidas no site do Espaço da Oportunidade.

As vagas são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, algumas por meio de processos seletivos e outras com encaminhamento direto com o empregador. Também tem diversas vagas destinadas, exclusivamente, para Pessoas Com Deficiência.

Com o código da vaga em mãos – que pode ser conferido no site – o cadastrado pode fazer encaminhamento pelo WhatsApp (22) 98175-2553, informando o número do CPF e o código. Quem ainda não tem o cadastro deve procurar o Espaço da Oportunidade, que fica nos altos da Rodoviária Roberto da Silveira, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os interessados em se cadastrar devem apresentar CPF, RG e Carteira de Trabalho, comprovante de residência, além de certificados de cursos, caso tenham.

Vittorio Rienzo