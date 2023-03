Espanhol é preso em flagrante com mais de 200 comprimidos de ecstasy em Pipa

Homem de 39 anos estava em uma pousada e portava ainda maconha, cogumelo alucinógeno e cinco frascos de lança-perfume. Comprimidos foram apreendidos pela Polícia Civil

Um espanhol de 39 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (27) na Praia de Pipa, no litoral Sul do Rio Grande do Norte, com 238 comprimidos de ectasy.

A prisão foi realizada por policiais civis da 103ª Delegacia de Polícia, em Tibau do Sul.

Além do ectasy, o homem portava uma porção de maconha, um cogumelo alucinógeno e cinco frascos de lança-perfume.

O homem foi preso em uma pousada que, de acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que funcionava como ponto de venda de entorpecentes.

O espanhol foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. A Delegacia de Polícia de Tibau do Sul investiga o caso.

