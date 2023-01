Especialista alerta para cuidados com a saúde mental no ambiente de trabalho

Ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, medo, são doenças que podem ser desenvolvidas no ambiente de trabalho. Metas diárias, relatórios, retorno ao local de trabalho após dois anos de pandemia e notícias de demissões em massa, assusta trabalhadores de todo o mundo.

Uma psicóloga ouvida pelo g1 explica que com a soma desses problemas causam pressão nos trabalhadores e é possível que a partir disso, a pessoa desenvolva transtornos mentais dentro do ambiente de trabalho como: ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, medo, insegurança dentre outras doenças.

De acordo com a psicóloga Marcela Brito, os cuidados necessários durante o período de isolamento, nos dois primeiros anos de pandemia, desencadearam em algumas pessoas, muitos sentimentos e transtornos que, até então, não eram tão conhecidos na sociedade.

Com o retorno gradual ao ambiente de trabalho, pontua a especialista, é preciso reconhecer formas de se conectar ao local.

“Hoje, a gente precisa lidar cada vez mais com as questões emocionais. Uma frase como: “quem tiver seu emprego, que segura”, causa uma pressão no colaborador. Além da pressão, pode gerar medo e alterar na questão emocional. Depois da pandemia, de tudo o que vivemos, mudanças, das partes emocionais que ficaram mais expostas, muitas pessoas podem ter desencadeado gatilhos”.

Reconhecer esses “gatilhos”, explica a psicóloga, é uma forma de iniciar o tratamento, mas é também, um cuidado que as empresas precisam ter com seus colaboradores.

“Essa pessoa pode sentir que no instante em que seu líder a chamar, será para anunciar o seu desligamento. Diante desse sentimento, que é constante, é necessário que essa pessoa, para dar conta dessa situação, busque ajuda profissional”, explica.

Identificar o momento em que os sentimentos como: pressão, medo, aflição, insegurança ou ansiedade, chegam, ajuda no desenvolvimento do autoconhecimento, que pode ser o principal aliado do trabalhador.

“É um momento em que o profissional pode se conhecer melhor. Esse colaborador pode se questionar se esse é esse o local de trabalho que ele quer ficar. Fazer exercícios físicos pode ajudar com a ansiedade e a organizar as ideias para pontuar as prioridades na vida profissional”, pontua.

Atendimentos gratuitos

Em Porto Velho é possível encontrar atendimento psicológico gratuito por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

Os interessados devem se dirigir às unidades de saúde do município e passar pela avaliação de um médico, responsável por encaminhar o atendimento aos psicólogos do Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Na capital, 38 unidades funcionam de segunda a sexta-feira para atender toda a população. Dessas, 19 estão localizadas na zona urbana e 19 são destinadas a atender a zona rural.

Janeiro Branco: Mês busca chamar atenção para cuidados maiores com equilíbrio da mente

Campanha janeiro branco

Desde 2014, no Brasil, o primeiro mês do ano leva o nome de ‘Janeiro Branco’. A campanha busca chamar a atenção para o tema da saúde mental.

Janeiro foi escolhido, pois após as festas de final de ano, as pessoas tendem a procurar resoluções e metas para o ano.

