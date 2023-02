Especialista dá dicas de como proteger seu pet das altas temperaturas durante o verão

Cães e gatos só possuem glândulas sudoríparas (produtoras de suor) nos coxins e focinhos. Assim, quando há aumento da temperatura corporal, realizam uma troca gasosa mais intensa, ou seja, ficam mais ofegantes. Lua Catarina e Willy Veronica descansando embaixo de árvore

Talissa Medeiros/g1

As temperaturas elevadas durante o verão afetam não só os humanos, mas também trazem desconforto aos animais, que sofrem com o calor excessivo. Por isso, tutores de pets devem redobrar os cuidados para que os bichinhos não sofram.

Ao g1, a veterinária Bianca Proença Bueno explica que os cães e gatos não transpiram da mesma forma que os humanos. “Eles transferem o calor através das patinhas, focinho e precisam arfar, que seria a troca de ar quente para fora e expirando um ar mais fresco.”

Assim, quando o animal está em um lugar quente, há uma dificuldade maior para respirar. Por isso, o pet usa a língua para tentar se resfriar o mais rápido possível.

“Quando eles estão com as gengivas e línguas arroxeadas, é por falta de capacidade dessa troca, que é tão importante. Quando eles ficam muito expostos, acabam precisando de auxílio para respirar, com ajuda da oxigenioterapia, e, em muitos casos, isso pode levar a desidratação severa, precisando urgentemente ser iniciada a fluidoterapia para reposição de líquidos corporais”, ressalta.

Sombras frescas são os melhores lugares para os animais descansarem

Maria Emilia/Arquivo pessoal

Ainda segundo a especialista, o excesso de sol pode fazer com que o animal desenvolva insolação (hipertermia) e câncer de pele, principalmente em cachorros com pelos claros, além de deixar os pets cansados, com falta de apetite, respiração rápida, inquietação, salivação em abundância com aparência de “espuma”, vômitos, diarreia, tremedeira, fraqueza, entre outros sintomas que podem ser fatais.

“Nós seres humanos conseguimos transpirar através de glândulas sudoríparas que ficam localizadas na extensão de nossos corpos, mas os nossos companheiros não! Por isso é tão importante cuidar deles”, continua.

Os cuidados com animais de focinho curto (braquicefálicos), como cães das raças pug, bulldog e shih-tzu e gatos persas, devem ser maiores ainda, pois eles têm maior dificuldade de resfriar o corpo. Eles possuem maior chance de desenvolver hipertermia devido à maior dificuldade de realizar a troca gasosa por sua anatomia.

Maria Isabel tomando sol

Ana Paula Yabiku/g1

Confira algumas dicas:

Evite passeios em horários mais quentes. Prefira sair com seu pet antes das 10h ou depois das 16h, em lugares com sombra e grama;

Espalhe pela casa vários potes de água com cubos de gelos para manter o frescor por mais tempo. Se for passear, leve sempre água para o pet, pois assim ele ficará hidratado;

Tome cuidado com as patinhas do animal, em qualquer horário. A especialista ainda reforça para fazer o teste dos três segundos. “Faça o teste de três segundos do dorso da mão no asfalto para ver se a sua mão queima, pois a temperatura do asfalto fica mais quente que o ambiente. Por exemplo, em um dia com 31°C, no asfalto tende a ficar com 62°C. Como estamos com calçados, não sentimos a temperatura, por esse motivo é muito importante esse contato com o chão para dosarmos se é ideal estar com seu cachorro na rua naquele momento”, alerta Bianca;

Nunca deixe o cão sozinho dentro de um carro, pois, sem ventilação, o veículo pode chegar a ficar com 80°C, virando uma estufa e podendo ser fatal;

Passe repelente e protetor solar nos animais, principalmente nos que têm pelagem clara e em locais em que não há pelo;

Use sempre água filtrada para ele não correr risco de contrair nenhum parasita;

Dê petiscos gelados para o pet, como água de coco, picolés, frutas sem semente e sachés congelados, pois eles ajudam a aliviar o calor.

