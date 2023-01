Especialista resgata ‘fotos perdidas’ e antes e depois de Santos impressiona até os moradores da cidade

Miguel Luis Betti, especialista em fotos antigas, compartilhou com o g1 alguns registros exclusivos. Rua Almir Martins com Canal 3 em Santos, SP. À esquerda, na década de 40, e à direita, em 2022

Um trabalho feito pelo especialista em imagens antigas Miguel Luís Betti proporciona uma espécie de viagem no tempo. Betti, que dedica parte do tempo a resgatar fotos históricas, consegue mostrar, por meio das imagens, histórias e, ao mesmo tempo, sentimentos. Ao g1, o especialista explicou a técnica e mostrou algumas fotos exclusivas da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, que comparamos com os tempos atuais.

Segundo o psicólogo e professor universitário Paulo Muniz, acessar fotografias antigas da cidade pode servir como um “resgate de memórias” para os moradores mais antigos e, também, uma forma de mostrar como o município já foi para os mais novos. No entanto, o impacto pode ser positivo ou negativo, o que, ainda de acordo com ele, depende do momento atual que a pessoa se encontra, e do passado, como estava quando a imagem foi feita.

“A pessoa que busca ver essas fotos quer encontrar algo de positivo. Isso impacta de forma positiva na sua saúde mental e emocional. Geralmente, quando, de forma voluntária, nós buscamos algumas fotos, escolhemos momentos mais gostosos e agradáveis da nossa vida passada para revisitá-los”, afirmou o psicólogo.

Avenida da Praia com o Canal 6, em Santos, SP. À esquerda, o registro é de 1929. À direita, é de 2022.

Reprodução fotográfica

Betti começou a se interessar por imagens antigas para decorar o quarto, quando ainda morava com os pais, mas não imaginava que essa paixão viraria trabalho. Ele tem um estabelecimento no bairro Gonzaga, onde vende reproduções fotográficas.

O especialista possui um acervo com milhares de cartões postais, revistas e fotos antigas de diversos temas e cidades. Segundo ele, apenas da cidade de Santos são aproximadamente 150 imagens. Esse conteúdo é fotografado por Betti e passado para o computador, onde é feita a edição e ampliação. Após esse trabalho, Betti faz a impressão e transforma as fotos em quadros (veja o vídeo do processo abaixo).

Especialista em imagens antigas mostra processo de reprodução fotográfica

Ao g1, o especialista contou que já viu o seu trabalho impactar muita gente, o que, para ele, vale pelas pessoas que “não se deixam envolver pela nostalgia”.

“Teve uma foto em que aparecia a casa da avó de um menino e causou muita emoção. Outra foto, do Gonzaga, que tinha uma sorveteria, um senhor falou: ‘poxa, vida! Quando eu era pequeno, meus pais me levavam aqui’. Tem várias pessoas que se identificam e que tem relação com essas fotos”, disse.

Antes e depois da Avenida Almirante Cochrane, em Santos, SP

“Você fica olhando aquilo [fotos antigas] e fico imaginando como seria entrar em uma confeitaria, tomar um chá, cumprimentar o meu vizinho com um chapéu, tirar o chapéu. Então, eu dou uma viajada nisso”, afirmou.

Ele acrescenta que esses registros nos ajudaram a chegar no momento em que estamos. No entanto, de acordo com Betti, é triste ver que essas imagens são pouco exploradas.

“Vai para o exterior, falam bastante do lugar, você chega lá, não é tudo isso, mas é que eles douram a pílula de uma maneira que a gente aqui faz ao contrário. A gente tem um pé de limão e não consegue fazer uma limonada”, finaliza.

Avenida da Praia, na direção da Avenida Conselheiro Nébias, em Santos, SP

Vittorio Rienzo