esperando-obras,-moradores-do-parque-viviane-em-itaquaquecetuba-ainda-convivem-com-falta-de-infraestrutura

Bairro de Itaquaquecetuba sofre com falta de asfalto, alagamentos e outros problemas. Prefeitura informa que serviços foram suspensos por causa da chuva, mas serão concluídos. Moradores do Parque Viviane, em Itaquaquecetuba, reclamam da falta de manuteção no bairro

Os moradores do Parque Viviane, em Itaquaquecetuba, estão aguardando as obras prometidas pela Prefeitura e pelo governo do Estado. A esperança deles é que as melhorias proporcionem a infraestrutura que o bairro não tem.

“Complicado, bem complicado, principalmente, quando está chovendo. Não tem transporte público, não tem saneamento básico”, afirma a cuidadora Aline Valentim da Silva Menezes.

O representante comercial Edivaldo Nascimento Souza mora há 10 anos no bairro e afirma que a obra que começou é a primeira iniciativa que acontece no local. “Esse sempre foi um bairro abandonado. Poucas melhoras aqui. Pelo que eles estão fazendo, arrumando essa pista e não arrumando a rua principal que sai em frente a nossa casa é a mesma coisa de não fazer nada. Porque a água vai bater no morro e vai descer.”

O começo da Estrada Antônio Rosa até que aparenta estar tudo em ordem, mas isso não dura mais do que 50 metros e completa uma lista de problemas que insistem em fazer parte da rotina dos moradores. “O ônibus demora para poder vir, são poucos ônibus na linha, motorista sem cobrador, atrapalha na direção. Nós temos problemas de iluminação pública, temos problemas de saneamento básico onde não temos esgoto, asfalto e guias na área de cima da região e muitas outras ruas sem pavimentação”, diz a atriz e maquiadora Penélope Jolie Silva de Oliveira.

Quando chove, o transtorno é grande na casa do motorista Lineu Lima Barbosa. “A água invade a minha casa, fica um palmo de água alagada a minha garagem.”

O Diário TV já esteve algumas vezes no bairro. Em nota enviada em dezembro, a Prefeitura disse que já havia uma ordem de serviço assinada para iniciar as obras de drenagem e pavimentação asfáltica na Estrada Antônio Cordeiro Rosa e de recapeamento na Avenida Almeida Gilardi que cortam os bairros Jardim Paineira e Parque Viviane. A previsão é de que a conclusão ocorra em quatro meses, ou seja, em abril deste ano.

Uma placa logo no começo da estrada, informa sobre a obra do governo do estado com investimento que passa da casa dos R$ 15 milhões. O prazo é mais longo do que o informado pela prefeitura, o término está previsto para junho deste ano. Essa diferença nas informações têm causado desconfiança entre os moradores. “Eu acho que não acaba não. Eles não sabem como vai estar o tempo para fazer as obras. E se o tempo não ajudar não tem como entregar no prazo”, questiona a atriz e maquiadora Penélope Jolie Silva de Oliveira.

Por nota, a Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que os trabalhos no local estão ocorrendo normalmente, mas que por causa das fortes chuvas, os serviços precisaram ser suspensos por alguns dias, ocasionando o atraso na conclusão. Sobre a iluminação, disse que a implantação das lâmpadas de LED ocorre simultaneamente em diferentes ruas e bairros da cidade. Segundo a Prefeitura, as instalações são feitas diariamente pela secretaria de serviços urbanos e 19 bairros já estão 100% iluminados, assim como todos os outros serão, incluindo o Parque Viviane, mas não deu nenhum prazo.

Em relação aos ônibus, a Secretaria de Transportes informou que já notificou a empresa responsável pela prestação do serviço na cidade e que está reforçando a fiscalização para que os horários dos coletivos sejam devidamente cumpridos. A administração municipal se colocou à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e pediu desculpas pelo transtorno momentâneo por causa das obras.

Assista a mais notícias

Vittorio Ferla