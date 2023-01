‘Espero que a gente volte’, diz moradora de casa interditada em definitivo após deslizamento de terra em Franca, SP

Imóvel dela e de mais três pessoas foram comprometidos por temporal que atingiu o Jardim Brasilândia no início do mês. Defesa Civil fez recomendações para prefeitura. Prefeitura interdita 4 casas por risco de desabamento em Franca, SP

A dona de casa Márcia da Silva é uma das moradoras afetadas pelo temporal no início de janeiro em Franca (SP). Ela morava há sete anos em uma das quatro casas interditadas em definitivo pela Defesa Civil e pela prefeitura após um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas no Jardim Brasilândia.

Até hoje ela paga o financiamento do imóvel, na Rua Mariana. Com o coração partido, Márcia agora reúne as coisas para deixar a casa e ainda tem esperança de, um dia, poder retornar ao local.

“Espero que a gente volte para essa casa aqui, que foi sempre lutado, um sonho da gente de ter uma casa própria”, diz.

Mãe de quatro filhos, a dona de casa entende que, por mais que a dor seja grande, agora a melhor opção é sair.

“A vida não para, e o risco está grande. Então, a gente não pode ficar aqui. A gente não pode pagar pra ver”.

A dona de casa Márcia da Silva retornou a casa interditada em Franca, SP, para pegar seus pertences

Reprodução/EPTV

Dificuldades

Vizinho de Márcia, Marcelo Pires também não poderá voltar para a casa. Apesar de dizer que já estava preparado para ter que deixar o imóvel, isso não diminui o seu sofrimento.

“De repente, do nada, nós temos que deixar tudo, os nossos sonhos, e voltar para o aluguel outra vez”, lamenta Marcelo, que está desempregado.

A área onde as casas ficam está na divisa com um morro. Segundo a Defesa Civil, ainda há risco de novos acidentes.

Desempregado, Marcelo Pires é um dos moradores que terão que deixar casas em Franca, SP

Reprodução/EPTV

O deslizamento

As dez casas atingidas pelo deslizamento durante um temporal ficam na Rua Mariana e foram interditadas pela Defesa Civil em 8 de janeiro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Nos últimos dias, a Prefeitura prolongou a diária no hotel para as famílias que não poderão retornar às quatro casas.

Atualmente, o auxílio é de R$ 650 para aluguel e mais R$ 190 para gastos com alimentação.

Após um laudo da Defesa Civil do Estado de São Paulo, foram feitas as seguintes recomendações para a prefeitura:

Necessidade da instalação de lonas em parte da área onde houve o deslizamento;

Controle do descarte da água da chuva nos imóveis, que ficam próximos a um barranco;

Interdição definitiva de quatro imóveis;

Monitoramento constante da área.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura disse que vai avaliar as orientações feitas pelo órgão.

Uma das quatro casas que correm risco de desabar em Franca, SP

Reprodução/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

valipomponi