Espetáculo da Paixão de Cristo de Piracicaba inicia ensaios no Engenho Central

A partir deste domingo (5), elenco se reúne para ensaiar a encenação tradicional, que será apresentada durante a Semana Santa, que antecede a Páscoa. Cena do espetáculo da Paixão de Cristo de Piracicaba

Tiago Rocheto

O elenco da 33ª edição da Paixão de Cristo de Piracicaba (SP) inicia os ensaios no Engenho Central a partir deste domingo (5). A encenação vai ser apresentada em abril, durante a Semana Santa. Os ensaios vão acontecer aos domingos, das 10h às 13h.

Como informa Rosângela Pereira, presidente da Guarantã, o Engenho Central abrigará, aos domingos, os ensaios gerais com todo o elenco. Já algumas cenas específicas, com os protagonistas, são ensaiadas às sextas e aos sábados na sede da associação, na rua Santa Lídia, 548, no bairro Areão.

A Paixão de Cristo de Piracicaba é apresentada desde 1990 durante as noites da Semana Santa até o Domingo de Páscoa. Neste ano, a encenação está sob a direção artística de Dagoberto Feliz.

Em 2023, a encenação que enfoca os últimos dias de Jesus na Terra ocorrerá entre os dias 6 e 9 de abril, sempre às 20h. Na Sexta-feira Santa haverá uma sessão extra, às 17h, totalizando cinco apresentações nesta temporada.

Vittorio Ferla