Espetáculo infantil ‘Brincadeira de Quintal’ relembra o lazer sem tecnologia

Caxote Coletivo se apresenta em Presidente Prudente (SP), neste domingo (12), às 15h, com entrada gratuita. Espetáculo Brincadeira de Quintal, da companhia Caxote Coletivo

Neste domingo (12), tem espetáculo gratuito voltado ao público infantil “Brincadeiras de Quintal”, da companhia Caxote Coletivo. A apresentação ocorre às 15h, na Área de Convivência do Sesc Thermas, em Presidente Prudente (SP).

A encenação conta a história de dois irmãos que, por falta de energia elétrica, passam a tarde brincando no quintal de casa. Sem celular, televisão ou computador, eles são obrigados a descobrirem brincadeiras para acabar com o tédio.

Soltando a imaginação, descobrem viagens fantásticas, túneis amedrontadores, histórias de lugares distantes e outras brincadeiras de quintal.

Grupo

Desde de 2002, o coletivo dedica-se ao teatro para crianças e utiliza diversas linguagens como o teatro de rua, palhaço e máscaras para a construção de seus trabalhos.

O grupo utiliza um tipo de interpretação e encenação voltadas para uma interação direta com o público, além de temas vigentes na contemporaneidade, tais como: bullying, identidade de gênero, liberdade de expressão, respeito, cidadania e meio ambiente.

O Sesc Thermas fica na Rua Alberto Peters, 111, no Jardim das Rosas, em Presidente Prudente.

