Espetáculo infantil ‘O Camareiro do Boneco’ é realizado gratuitamente em Presidente Prudente

Atração acontece a partir das 15h deste domingo (12) e, em seguida, haverá um “Ateliê Aberto” para as crianças. “O Camareiro do Boneco” é realizado gratuitamente em Presidente Prudente (SP)

Kleber Goes

O Sesc Thermas de Presidente Prudente (SP) recebe, a partir das 15h deste domingo (12), o espetáculo infantil “O Camareiro do Boneco”. A atração é gratuita e acontece na Área de Convivência.

A peça teatral é realizada pela Cia. Patética, estimula emoções e homenageia a arte teatral.

O espetáculo conta a história que começa nos bastidores do teatro, nas coxias, enquanto as cortinas ainda estão fechadas. Lá está o camareiro limpando o espaço e cuidando de tudo, antes do espetáculo começar.

Logo após a peça, as crianças poderão participar do “Ateliê Aberto” no Quiosque, que é uma vivência em que elas e seus responsáveis têm à disposição materiais diversos para brincar com cores e formas em um divertido exercício artístico.

A Cia. Patética é um grupo teatral surgido em 2001 com o objetivo de explorar as possibilidades expressivas e artísticas da linguagem do Teatro de Animação, especialmente no universo infantil.

Serviço

O Sesc Thermas de Presidente Prudente fica na Rua Alberto Peters, n° 111, no Jardim das Rosas.

Para mais informações, o telefone é (18) 3226-0400.

