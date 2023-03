Espetáculo infantil ‘O Carteiro e a Bicicleta Acrobática’ é apresentado gratuitamente neste domingo, em Presidente Prudente

Cia. Sabatino Brothers traz o encanto do universo circense a partir das 15h, na Área de Convivência do Sesc Thermas; dia ainda reserva oficina de produção de mudas, a partir das 11h. Espetáculo circense “O Carteiro e a Bicicleta Acrobática” é apresentado gratuitamente no Sesc Thermas neste domingo (26)

A Cia. Sabatino Brothers traz o encanto do universo circense para o Sesc Thermas de Presidente Prudente (SP) neste domingo (26), com o espetáculo “O Carteiro e a Bicicleta Acrobática”, a partir das 15h. A entrada é gratuita.

Na apresentação, que acontece na Área de Convivência da unidade, um carteiro à moda antiga resgata a magia do envio de cartas, trazendo ao público o interessante jogo entre o personagem, a bicicleta e as encomendas.

Com tom poético, a bicicleta assume uma função dramatúrgica dividindo o protagonismo com o artista, que realiza manobras, equilíbrios e acrobacias para garantir que suas correspondências cheguem ao destino final.

Em seguida, o artista circense André Sabatino demonstra e ensina um pouco da magia do circo através de acrobacias de solo e técnicas de equilíbrio para iniciantes na aula aberta “Acrobacias e Equilíbrio”, às 16h30. A participação é livre e gratuita.

Oficina

Já às 11h, o público coloca as mãos na terra para participar da oficina “Introdução à Produção de Mudas”, que acontece no Quiosque.

Na ocasião, o agente de educação ambiental da unidade ministra uma introdução teórica e prática sobre a produção de mudas de árvores nativas, abordando desde a coleta das sementes até as diferentes etapas de produção em um viveiro.

A atividade tem classificação de 12 anos, é gratuita e a entrega de senhas para participação acontece a partir das 9h45.

Serviço

O Sesc Thermas fica na Rua Alberto Peters, número 111, no Jardim das Rosas.

Para mais informações, o telefone é (18) 3226-0400, além do site.

