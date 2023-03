Espetáculo ‘Paixão de Cristo’ volta a ser realizado com a presença de público em Palmas após três anos

Com expectativa de público de seis mil pessoas, a peça vai ser gratuita na Praça do Girassóis. Apresentação teatral conta com mais de 300 voluntários. Espetáculo da Paixão de Cristo realizado em Palmas em 2015

A 19ª edição do espetáculo Paixão de Cristo será realizada na terça-feira (7), às 20h, na Praça dos Girassóis. A apresentação volta a ser realizada presencialmente após três anos. A expectativa da produção é receber um público de seis mil pessoas. A entrada é gratuita.

A apresentação é organizada pela Cia teatral Art’Sacra e conta com cerca de 300 voluntários, entre elenco, figurantes e equipe técnica. O evento, segundo a equipe, vai contar com espaço para cadeiras, arquibancadas e telão.

Para o diretor do espetáculo, Valdeir Santana, a apresentação tem um significado de rememoração junto ao público, pois desde o começo da pandemia de Covid-19 essa é a primeira vez que a peça terá público.

“Nos anos de 2022 e 2021, em virtude da pandemia, tivemos de realizar o evento no Teatro com transmissão online. Já em 2020, estávamos com tudo pronto e tivemos de cancelar o espetáculo por conta da propagação da Covid-19. Então, essa apresentação tem um significado muito importante de vida, de retomada de encontro com o nosso público”, disse o diretor.

O diretor ainda diz que o local é excelente para que a população da capital possa assistir, por ser um ponto privilegiado no centro do plano diretor, além de ser um lugar que “tem uma imponência e beleza que muito contribui com a cenografia da Paixão de Cristo”.

A encenação esse ano vai contar com o apoio do governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Cultura.

