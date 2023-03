Espetáculo ‘Pia Mater: em busca de uma maternidade possível’ é realizado gratuitamente em Presidente Prudente

Show circense será a partir das 20h nesta sexta-feira (24) e às 17h no sábado (25). Espetáculo “Pia Mater” é realizado gratuitamente em Presidente Prudente (SP)

Jess Lima

O espetáculo circense “Pia Mater: em busca de uma maternidade possível” é realizado, de forma gratuita, na sala de cinema Condessa Filomena Matarazzo, que fica dentro do Centro Cultural Matarazzo, na Vila Marcondes, em Presidente Prudente (SP).

As sessões ocorrerão às 20h desta sexta-feira (24) e às 17h no sábado (25).

O espetáculo é dirigido pela dramaturga e diretora, Rhena de Faria, no palco, e quem assume o papel da mãe é a atriz, palhaça, dramaturga e psicóloga, Joana Barbosa. O monólogo retrata o dia a dia de Maria Gelatina, uma mãe palhaça de primeira viagem. Entre trocas de fraldas, banhos, sonecas do bebê e passeios de carrinho, a palhaça dorme e sonha com situações improváveis. O enredo apresenta de forma cômica e, por vezes, dramática, o complexo universo da maternidade.

A apresentação aborda temas que retratam as grandes mudanças físicas, comportamentais e emocionais no cotidiano de uma mãe, dialogando com o público e tecendo a ideia de uma maternidade desmistificada, possível e real, próxima daquilo que a mulher realmente vive e distante do romantismo que se é pregado.

Os ingressos devem ser retirados uma hora antes do evento e a classificação é livre. No espetáculo de sábado, haverá uma “sessão materna” com estrutura pensada especialmente para acolher as mães com seus bebês e filhos pequenos, seguida por um bate-papo da atriz Joana Barbosa e da diretora Rhena de Faria com uma profissional de saúde convidada da região.

Serviço

O Centro Cultural Matarazzo está localizado na Rua Quintino Bocaiúva, n° 749, na Vila Marcondes, em Presidente Prudente.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Ufficio Stampa