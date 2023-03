Espetáculo RuAr leva circo e música gratuitamente para diversos bairros de Presidente Prudente

Apresentação passará pelas ruas do Jardim Vale do Sol e Parque Shiraiwa, a partir das 16h deste sábado (4). Já no domingo (5), no mesmo horário, os artistas passarão pelas ruas de vários bairros da Zona Leste da cidade. Espetáculo RuAr leva circo e música para bairros de Presidente Prudente (SP)

O Galpão da Lua realiza, neste sábado (4) e domingo (5), o espetáculo RuAr que tem como objetivo levar música e circo para a “porta da casa das pessoas”, em Presidente Prudente (SP). As apresentações são gratuitas e devem ter início às 16h, neste sábado (4) e domingo (5).

Conforme os organizadores, o RuAr foi criado no contexto da pandemia de Covid-19 para garantir que a arte acontecesse com toda a segurança possível para os artistas e para o público.

O RuAr funciona com uma van, transformada em carro alegórico circense, equipado com sistema de som e set de banda instalado no teto. O veículo estaciona num local previamente determinado e os artistas começam a convocar e interagir com o público, apresentando uma sequência de cenas e números circenses.

As apresentações gratuitas duram, aproximadamente, 20 minutos, e acontecem em diferentes pontos de um trajeto.

Confira a programação do espetáculo para este fim de semana:

Sábado (4): nas ruas do Jardim Vale do Sol e Parque Shiraiwa, das 16h às 18h;

Domingo (5): nas ruas de diversos bairros da Zona Leste da cidade, das 16h às 18h.

pappa2200