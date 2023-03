Espetinho de mignon e abacaxi com picles de cebola é prático e a cara do verão; aprenda

Chef de cozinha Eduardo Filho ensinou o passo a passo da receita. Culinária #013 ensina a fazer um espetinho de mignon com abacaxi

O espetinho é um belo aliado quando surge a vontade de fazer um churrasco em casa. No verão, além das carnes, vale incluir frutas e fazer combinações mais ácidas e saborosas para espantar o calor. O chef de cozinha Eduardo Filho, de Santos, no litoral de São Paulo, sugere preparar o espetinho de mignon com abacaxi, além de um fazer um picles de cebola para acompanhar uma salada de folhas (confira a receita abaixo).

O Culinária #013 está na Temporada de Verão, com receitas leves, refrescantes e lindos cenários da Baixada Santista.

Em entrevista ao g1, o chef de cozinha Eduardo Filho, do Bistrô Calixto, explica que o espetinho pode ser feito com outros cortes de carne, como contra-filé, alcatra e até coxão mole. “A gente usa o mignon porque é uma carne mais macia, sela, é mais rápida para ficar pronta”, explica.

A receita começa cortando o abacaxi e a carne em cubos, que deve ser temperada apenas com sal. Depois, é só colocar no palitinho, intercalando os dois, e levar para grelhar na frigideira anti-aderente.

Espetinho de mignon com abacaxi com picles de cebola e salada de folhas feito pelo chef de cozinha Eduardo Filho

Mariane Rossi/g1

Para acompanhar a carne, o chef sugere preparar um picles de cebola roxa com água, vinagre, açúcar e sal. “Já traz aquele sabor ácido, com adocicado”, explica.

Na hora de servir, adicione uma salada de folhas no prato. Depois, coloque os espetinhos e o picles de cebola. Por fim, regue com uma redução de vinho tinto. “Um molhinho para a salada”, explica Filho. (veja a receita completa em vídeo, no início da reportagem, ou em texto abaixo).

“Aquele pratinho pra comer depois da praia. Saladinha, carne, abacaxizinho. Cai super bem”, sugere ele.

Chef de cozinha Eduardo Filho com a jornalista Mariane Rossi, do g1

Danilo Santos

Confira a receita:

Ingredientes

Espetinho e picles

150 gramas de mignon cortado em cubos

100 gramas de abacaxi cortado em cubos

folhas para salada

60 gramas de cebola roxa fatiada

250 ml de água

125 ml de vinagre

60 gramas de açúcar

20 gramas de sal

Molho de vinho

120 ml de vinho tinto seco

60 gramas de açúcar

Mariane Rossi/g1

Modo de preparo

Espetinho

Tempere a carne com sal.

Corte a carne e o abacaxi em cubos.

Coloque a carne em cubos em um espeto de bambu ou de sua preferência e intercale com o abacaxi.

Leve para grelhar em uma frigideira anti-aderente, em fogo médio, por aproximadamente 2 minutos de cada lado.

Picles de cebola

Leve ao fogo os 250 ml de água, com vinagre, o açúcar e o sal.

Após levantar fervura, apague o fogo.

Em uma tigela, despeje o líquido e adicione a cebola. Deixe esfriar.

Após frio, o picles pode ser armazenado em um pote hermético e ser refrigerado.

Molho de vinho

Leve os ingredientes ao fogo baixo e deixe reduzir a um terço.

Apague o fogo e deixe esfriar.

Para servir, coloque em um prato: o mix de folhas, os espetinhos quentes e o picles de cebola roxa. Regue com a redução de vinho e bom apetite!

Mariane Rossi/g1

