esplosione-al-distributore-di-bologna:-gravissimo-un-uomo.-foto-e-video

Bologna, 23 marzo 2023 – Violentissima esplosione oggi poco prima delle 20 in un distributore di metano in via Alberelli (foto e video) a Borgo Panigale. Secondo le prime informazioni lo scoppio sarebbe avvenuto una volta terminate le fasi di rifornimento: l’auto è esplosa in mille pezzi e ha travolto e distrutto tutto quello che c’era in un vasto raggio. Sul posto sono intervenuti, con diverse squadre, i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri di Borgo Panigale, al radiomobile e al 118.

Bologna: esplode bombola di metano al distributore. Grave un uomo. Le fotoIncidente a Minerbio (Bologna), gravissima una ragazza di 16 anni

Sono quattro i feriti, di cui uno gravissimo: un uomo di 45 anni, soccorso in codice 3 e portato al Maggiore. Il ferito più grave è l’automobilista il proprietario della macchina a cui aveva appena terminato di fare il pieno di metano. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore con traumi serissimi, in particolare a una gamba. Aveva terminato il rifornimento alla sua auto e, dopo essere andato a pagare alla cassa, stava tornando alla macchina, quando una delle bombole del veicolo è esplosa: la deflagrazione l’ha investito in pieno.

La violenza dell’esplosione è stata tale da staccare i listoni della tettoia del distributore, che sono crollati addosso agli altri automobilisti che stavano anche loro facendo rifornimento di gas.

Le squadre dei vigili del fuoco sul posto hanno provveduto a soccorrere i feriti in collaborazione con il 118 e a mettere in sicurezza l’impianto. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri per capire i motivi dell’esplosione.

Ufficio Stampa