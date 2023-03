esplosione-al-distributore-di-metano,-le-indagini:-bombola-difettosa-o-pompa-bloccata?

Bologna, 24 marzo 2023 – Saranno le perizie, che verranno disposte dal pm Nicola Scalabrini, a chiarire la dinamica del terribile incidente avvenuto giovedì sera al distributore di metano Bipiemme di via Alberelli, a Borgo Panigale.

Un’esplosione della bombola di gas di una Golf, che ha causato il ferimento del proprietario dell’auto, un quarantacinquenne che adesso è ricoverato, in prognosi riservata, al Maggiore.

ESPOLSIONE BOMBOLA METANO



Intanto, i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale e del Radiomobile, intervenuti subito assieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze in via Alberelli, hanno posto sotto sequestro l’automobile distrutta e anche l’impianto, per svolgere gli accertamenti capire come siano andati i fatti: se sia stata la bombola della Golf, difettosa, a causare l’esplosione; o se invece la pompa non si sia bloccata una volta raggiunto il pieno, causando una pressione eccessiva nella bombola e il successivo scoppio.

Nel quale sono rimaste ferite anche altre tre persone, uno colpito al petto dall’onda d’urto, adesso ricoverato in codice di media gravità al Maggiore.

