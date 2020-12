Esplosione nel centro di Nashville, bomba nascosta in un camper: per l’Fbi è un atto intenzionale

Tre persone sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta nel centro di Nashville, negli Stati Uniti, nella mattina di Natale, intorno alle 6.30 locali. Secondo la polizia, l’esplosione è stata frutto di un atto deliberato. Già in un primo momento la polizia aveva riferito che a esplodere era stato un veicolo, pare un camper. I tre feriti, riferisce il portavoce della polizia di Nashville, Don Aaron, sono stati portati in ospedale ma nessuno è in condizioni critiche.

Fumo e fiamme sono stati visti sollevarsi dalla zona dell’esplosione, che è piena di bar e ristoranti. “Adesso è una questione di sicurezza pubblica garantire che tutti vengano individuati e assicurare che la diffusione delle fiamme non si estenda”, ha spiegato ad Associated Press Michael Knight, portavoce del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). Gli agenti di questo ufficio si trovano sul posto insieme a Fbi, polizia e vigili del fuoco.

“Sembrava una bomba. È stata così forte”, ha raccontato ad Associated Press un testimone, Buck McCoy, che vive nella zona. L’uomo ha raccontato che “c’erano quattro auto in fiamme e anche gli alberi erano a pezzi” e ha spiegato che la sua casa è stata danneggiata: “tutte le finestre, ogni singola finestra è stata distrutta. Se fossi stato lì in piedi sarebbe stato orribile”.

La polizia era intervenuta a seguito di una chiamata che segnalava spari: giunti sul posto, gli agenti non avevano trovato alcun segno di una sparatoria ma avevano notato un veicolo sospetto; mentre erano in attesa dell’arrivo di un’unità specializzata il veicolo è esploso. Alcune persone sono state portate in una stazione di polizia per interrogatori a seguito dell’esplosione.

Secondo quanto ha riferito la polizia, il veicolo sospetto che è esploso era un camper. Gli agenti lo hanno individuato come sospetto perché da lì proveniva una registrazione che diceva che una potenziale bomba sarebbe esplosa in 15 minuti. La polizia ha proceduto a evacuare gli edifici vicini e ha chiamato gli artificieri, poi il camper è esploso. Le autorità non sanno se all’interno del veicolo si trovasse qualcuno. A mezzogiorno ora locale le unità cinofile della polizia continuavano a perlustrare auto ed edifici nell’area dell’esplosione

Donald Trump, in vacanza in Florida, è stato aggiornato sull’esplosione e la Casa Bianca riferito che continuerà a ricevere aggiornamenti regolari. Il presidente Usa è “grato per gli incredibili primi soccorritori e prega per i feriti“, ha aggiunto la Casa Bianca. Il dipartimento Usa della Giustizia ha fatto sapere inoltre che anche l’attorney general pro tempore Jeff Rosen è stato aggiornato e ha dato istruzioni di rendere disponibili tutte le risorse del dipartimento per contribuire alle indagini.

Il governatore del Tennessee, il repubblicano Bill Lee, ha scritto su Twitter che lo Stato fornirà tutte le risorse necessarie “per determinare cosa sia successo e chi sia responsabile”. “Unitevi alle preghiere per i feriti e ringraziamo tutti i soccorritori che hanno agito così rapidamente stamattina”, ha scritto ancora Lee. E il sindaco di Nashville, John Cooper, ha dichiarato che la città è fortunata per il fatto che il numero di feriti è limitato.

