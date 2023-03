Esposa de criminoso é presa vendendo maconha na própria casa em Porto Velho

Suspeita vinha sendo investigada pela Polícia Civil e por isso a Justiça de Rondônia autorizou sua prisão. Suspeita estava em posse de cinco quilos de maconha, segundo Denarc

PC-RO/Reprodução

A esposa de um criminoso conhecido no meio policial foi presa em posse de maconha no bairro Floresta, Zona Sul de Porto Velho, na tarde desta quarta-feira (1°). A prisão da mulher de 39 anos aconteceu quando ela estava em casa.

Segundo o Departamento de Narcóticos (Denarc), enquanto o marido está cumprindo pena em um presídio da capital, a mulher aproveitou para vender droga dentro da própria residência, localizada na rua Chupinguaia.

A suspeita vinha sendo investigada pela Polícia Civil e por isso a Justiça de Rondônia autorizou sua prisão. No imóvel da mulher foram localizados cinco quilos de maconha, todos em tabletes.

Depois de ser flagrada com a droga, a mulher confessou o crime de tráfico e foi conduzida ao Sistema Prisional de Porto Velho.

O Denarc investiga agora se o marido da suspeita está por trás do comércio dos entorpecentes, mesmo estando preso.

Vittorio Rienzo