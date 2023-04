Esposa e cunhado são presos por suspeita de ocultação de cadáver de produtor rural em Terra de Areia

Polícia Civil afirma que dupla é suspeita do assassinato de Anildo da Silva, de 60 anos. Motivação do crime seria financeira. Anildo da Silva, de 60 anos, teve o corpo encontrado no terreno de casa em Terra de Areia

Polícia Civil/Divulgação

Uma mulher e um homem foram presos em flagrante, nesta sexta-feira (31), por suspeita de ocultação de cadáver de um produtor rural em Terra de Areia, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, os presos, que não tiveram a identidade revelada, são a esposa e o cunhado da vítima. Eles são suspeitos do assassinato do homem, identificado como Anildo da Silva, de 60 anos.

De acordo com o delegado Adriano Koehler Pinto, a motivação do crime seria financeira. A vítima teria, em casa, dinheiro relativo à venda de terrenos de sua propriedade. A polícia afirma que, há cerca de um ano, o produtor rural registrou um boletim de ocorrência de furto de R$ 50 mil, apontando o cunhado como suspeito.

“Ambos teriam esperado a vítima no interior do imóvel, com o cunhado a atingindo na cabeça com um pedaço de madeira e um instrumento perfurante no pescoço”, diz o delegado.

A investigação começou após o irmão da vítima informar o desaparecimento do produtor rural, na quarta-feira (29). Ao realizar uma perícia na casa do homem, os agentes encontraram um relógio sujo de sangue escondido no forro do imóvel e um telefone danificado.

Relógio com marca de sangue encontrado escondido no forro de casa da vítima em Terra de Ariea

A polícia também apreendeu imagens de câmeras de segurança, que mostravam a esposa da vítima tirando um sofá da residência e queimando o móvel. O idoso foi encontrado no terreno onde fica a casa da família, enterrado atrás de um galinheiro. O corpo da vítima apresentava lesões na cabeça e no pescoço.

A vítima foi velada e enterrada neste sábado (1º), em Terra de Areia. O município de 11,3 mil habitantes fica a 143 km de Porto Alegre.

