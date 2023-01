Espuma branca aparece em lago e causa mortandade de peixes em Piracicaba; moradores denunciam caso à Polícia Civil

Segundo advogado da família dona da área rural, Cetesb se negou a emitir laudo identificando a substância e está em andamento uma negociação com empresa supostamente responsável. Espuma branca aparece em lago e causa mortandade de peixes em Piracicaba

O surgimento de espuma densa em um lago causou a morte de uma série de peixes, entre terça-feira (24) e esta quarta (25), em Piracicaba (SP). A família proprietária da área rural registrou boletim de ocorrência e busca um acordo com a empresa que aponta como responsável pela irregularidade. A empresa diz que apura se há responsabilidade de um de seus prestadores de serviços.

A mortandade começou no Sítio São Francisco, no bairro Godinho. A espuma branca chega a dificultar a visualização da água e o cheiro é forte. A dona do sítio conta que percebeu essa situação por volta das 15h da segunda.

“O lago é natural, a gente pesca aqui, a gente pula nele, a gente brinca aqui no lago. De repente, apareceu essa espuma branca e marrom. A gente acionou a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e eles vieram aqui. Eles não estão querendo emitir o laudo da água. Eu acabei fazendo um boletim de ocorrência contra isso porque eu preciso do laudo para saber o que está acontecendo na água”, explica a sitiante Mariana Aparecida Gibin.

Segundo ela, teriam dito que se trata de vinhaça, resíduo gerado pela produção de etanol, na etapa de destilação do álcool.

“[Matou] muito peixe e vai matar do vizinho também. [A água] vai descendo. E o vizinho também tem bois. Aqui a gente usa também usa para os animais, os cavalos que vêm aqui, a gente também pesca aqui, e agora está inutilizável. Eu acho triste”, lamenta.

Advogado da família dona da propriedade, Eduardo Oliveira Bortoleto confirmou o registro de boletim de ocorrência por falta do laudo.

“[Servidores da Cetesb] fizeram algumas coletas e, no dia seguinte, eles apareceram aqui com uma empresa para fazer a drenagem do tanque sem querer fornecer qualquer laudo, sem fornecer número de protocolo e nem nada. Eles falaram que não era necessário e foram totalmente arbitrários na decisão deles. Então, os clientes assustados não aceitaram a drenagem do tanque, eles queriam saber o que estava acontecendo, o que era a substância”, explicou o defensor.

Ele informou que a empresa é a Raízen e que a notificou para buscar uma solução. “Estamos em negociação. Até o momento eles não nos deram nenhum retorno, mas a gente está esperando para ver o que essa empresa vai falar e também já vamos notificar a Cetesb para saber porque não estão fornecendo esse laudo”.

A Raízen informou que essa situação não foi ocasionada pelas suas operações industriais, mas que está investigando se decorreu da atividade de um dos seus prestadores de serviço.

Questionada, a Cetesb não emitiu posicionamento até a última atualização desta reportagem.

