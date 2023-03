Esquadrão Antibombas do Bope desativa artefato explosivo no litoral Norte do RN

Caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (1º), na comunidade de Dom Marcolino, na cidade de Maxaranguape. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizou na tarde desta quarta-feira (1º) a desativação de um artefato explosivo na comunidade de Dom Marcolino, na cidade de Maxaranguape, no litoral Norte do Rio Grande do Norte.

O artefato explosivo estava em via pública e uma viatura da Polícia Militar atendeu inicialmente a ocorrência.

De acordo com a PM, após a realização dos procedimentos de desativação, os fragmentos foram recolhidos para análise técnica, que será feira no Esquadrão Antibombas.

O delegado Márcio Varandas lembra que a região de Dom Marcolino era área militar e que recebia muitos treinamentos militares. “É comum quando se vai escavar algum terreno se achar artefatos militares. Nesses casos, se aciona o Esquadrão Antibombas do Bope para recolher ou detonar o artefato”, contou.

