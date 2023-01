Esquenta, Carnaval 2023; veja os blocos que vão ensaiar neste fim de semana em Porto Velho

Maioria dos encontros têm entradas gratuitas. Pelo menos quatro blocos prometem festa nesta sexta-feira (27) e sábado (28). Bloco de Carnaval

Divulgação/Boi Brilho da Sociedade

Parafraseando Dom Pedro, “se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, o fim de semana chegou! E digam ao povo que fico – mas só se for no bloquinho de carnaval!”.

O g1 preparou para os foliões, uma lista com os ensaios que vão acontecer entre sexta-feira (27) e sábado (28).

Ensaios

Sexta-feira, 27

🎉Bloco: Bloco Pirarucu do Madeira 🎉Horário: 21h 🎉Local: Bar do Calixto 🎉Entrada: Gratuito

🎉Bloco: Bloco Até que a Noite Vire Dia 🎉Horário: 20h 🎉Local: Praça São José do Mocambo 🎉Entrada: Gratuito

Sábado, 28

🎉Bloco: Bloco Banda do Vai Quem Quer 🎉Horário: 15h 🎉Local: Talismã 21 🎉Entrada: 1 kg de alimento não perecível

🎉Bloco: Bloco Furacão da Zona Sul 🎉Horário: 17h 🎉Local: Beat Music 🎉Entrada: Gratuito

Vittorio Rienzo