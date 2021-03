esselunga-consolida-la-presenza-a-varese

Cresce la presenza dell’insegna nel varesotto dove Esselunga opera con dieci strutture dislocate in tutta la provincia. L’ultima apertura è stata realizzata a Varese, in via Gasparotto che confluisce in viale Europa. Lo stabile, già pronto da diverse settimane, sarà inaugurato in concomitanza con la fine degli interventi viabilistici dell’area urbana in cui gravita, importanti per facilitare l’ingresso in città. Il superstore, sviluppato su una superficie di oltre 4.000 mq, realizzato nell’area ex Malerba, andrà a sostituire lo storico punto di vendita di viale Borri, che fu il primo store Esselunga aperto in città nel 1979, esteso su un’area di 1.400 mq. Cosa ne sarà di questo locale non è ancora dato sapere.

Il nuovo punto di vendita, vista l’ampia superficie, permette di offrire una vasta area freschi con tutti i reparti serviti di panetteria, gastronomia, pescheria, macelleria, lo spazio per la pasticceria Elisenda e l’ortofrutta. Sono presenti, inoltre, il bar Atlantic e la Parafarmacia. Come già sperimentato in altri store della rete, in questa struttura è disponibile l’eco compattatore per il ritiro di plastica, in linea con l’impegno sostenibile dell’insegna. L’assortimento si sviluppa su circa 20.000 referenze food e non food. A disposizione dei consumatori c’è un parcheggio interrato.

Gli interventi di viabilità effettuati hanno reso possibile la realizzazione di due rotatorie e dello svincolo dall’autostrada A8 che collega Milano a Varese in uscita dalla città, opere previste nell’accordo con l’amministrazione comunale. Lo svincolo aprirà mercoledì contestualmente all’inaugurazione del punto di vendita. Stando a quanto scrive Il Giorno, proseguono i lavori per l’altra bretella, che collegherà l’autostrada con l’area commerciale per chi proviene da Milano.