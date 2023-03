essepigi-affonda-contro-i-cadetti-di-parma-a-pescara-per-sbloccare-la-situazione-di-stallo

Parma indigesta per la Essepigi Fano Rugby, sconfitta per 55-10 sul campo della Cadetta della formazione gialloblù neopromossa in A. Nella seconda giornata di ritorno della Fase Interregionale Promozione di C1 i parmensi hanno bissato sul terreno amico del “Banchini” il successo centrato nel match di andata al “Falcone-Borsellino”, dove si imposero col punteggio di 13-12, rischiando però di capitolare di fronte all’ultimo assalto dei fanesi. Stavolta non c’è stata la stessa resistenza da parte dei rossoblù. Domenica si va a Pescara. A Fano finì 26-20 per i ragazzi del presidente Giorgio Brunacci, vittoriosi 26-20 anche nell’altro precedente stagionale che metteva in palio la leadership nella zona territoriale. In questi playoff i pescaresi sono a loro volta reduci da un ko, nel proprio caso per 43-11 a Pieve di Cento, e nella classifica di questa poule occupano l’ultima posizione con 2 punti. Sono invece rimasti 13 quelli dei fanesi, scesi in penultima posizione avendo la Polisportiva Abruzzo Chieti strappato quantomeno il bonus pur perdendo 25-24 a Noceto. Situazione quindi di stallo per i gialloblu che è ora che riprendono a macinare punti.

b.t.

Vittorio Rienzo