A reforma do patrimônio histórico terá um investimento de R$6,2 mi via Lei Rouanet. Estação ferroviária de Taubaté inicia obras de revitalização

Divulgação/Instituto I.S

Inaugurada em 1876, a estação ferroviária em Taubaté (SP) tem grande importância histórica para a região do Vale do Paraíba, mas passou vários dos últimos anos abandonada. Agora, no entanto, o local receberá cuidados e promete ser útil novamente – as obras de revitalização de todo o complexo foram iniciadas nesta quinta-feira (26).

Atualmente o espaço é administrado pelo Instituto I.S de Desenvolvimento e Sustentabilidade Humana, uma organização social civil fundada na cidade em 2011. Privado e sem fins lucrativos, o grupo realiza pesquisas sobre desenvolvimento econômico, estratégicos e de políticas públicas.

O instituto foi uma entre 27 entidades selecionadas pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) a receber um apoio financeiro de R$6,2 milhões via Lei Rouanet.

A doação da verba faz parte de um programa chamado ‘Resgatando a História’ e permitirá o restauro completo da estação ferroviária, que já está fechada há mais de 40 anos.

Projeção de como deve ficar a Estação ferroviária de Taubaté com a revitalização

Divulgação/Instituto I.S

Com a reforma, o prédio passará a ser chamada de ‘Estação do Conhecimento’ e tem como objetivo se tornar um ambiente multidisciplinar com foco na valorização da cultura, economia criativa, turismo e inovação.

A ideia é que o espaço seja usado para atividades culturais e educacionais, para exposições e também para trabalhos compartilhados e colaborativos.

Estação ferroviária será restaurada

Obras

Entre as ações previstas com a reforma estão o restauro das coberturas e telhados, forros, esquadrias, colunas, ferragens e pisos do prédio principal da estação.

Além disso, toda parte elétrica e de combate a incêndios será revitalizada. Também serão recuperados os pisos e a cobertura da antiga plataforma de embarque e desembarque.

De acordo com o Instituto I.S, a previsão que é as obras sejam concluídas em 12 meses. Com isso, a ideia que é se encerrem em janeiro de 2024.

Projeção de como deve ficar a Estação ferroviária de Taubaté com a revitalização

Divulgação/Instituto I.S

História

Inaugurada em 1876, o Complexo Ferroviário de Taubaté teve ampla participação na história nacional, sendo o principal meio de distribuição do café para o Porto de Santos.

Ao mesmo tempo, era parada obrigatória dos passageiros para a baldeação entre São Paulo e o Rio de Janeiro até a década de 80, quando foi desativada e o prédio principal transformou-se em escritório da operadora ferroviária MRS até 2005, ano em que o espaço deixou de ser usado.

Em 2019, o conjunto, que abrange o prédio principal da estação, as plataformas, leito, armazém, oficina e vila, foi tombado como patrimônio histórico, arquitetônico e cultural do município.

Em 2021, o tombamento também foi realizado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo).

Estação ferroviária de Taubaté inicia obras de revitalização

Divulgação/Instituto I.S

