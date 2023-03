Estado Maior da Restinga é a campeã do Carnaval 2023 de Porto Alegre

Unidos da Vila Isabel ficou em segundo lugar, enquanto Imperatriz Dona Leopoldina ficou na terceira posição. Copacabana venceu a série Prata e estará no grupo Ouro em 2024. Equipe do Estado Maior da Restinga comemora o título de campeã do Carnaval 2023 de Porto Alegre

A Estado Maior da Restinga foi a escola de samba vencedora do Carnaval 2023 de Porto Alegre. A apuração do Grupo Ouro (correspondente à primeira divisão da disputa) apontou ainda Unidos da Vila Isabel em segundo lugar e Imperatriz Dona Leopoldina na terceira posição.

A Copacabana venceu a série Prata e estará no grupo Ouro em 2024.

Penúltima escola a entrar na avenida, a Estado Maior da Restinga desfilou com o enredo “Bendita és Tu, Anastácia, Negra dos Olhos Azuis”, em homenagem à escrava nascida no Brasil que se tornou símbolo da luta contra o preconceito racial.

Para cantar e exaltar a negritude, através da vida deste símbolo de força e resistência e contra toda forma de preconceito e discriminação, o desfile foi dividido em quatro setores: África Bantu: O Brilhão Dourado e as Visões do Ifá, Vidas Cativas, Olhos Livres, Negra, Escrava, Deusa: O Poder do Axé e Bendita és Tu, Anastácia! Bendita Seja Toda Mulher Negra!.

A apuração do Carnaval de Porto Alegre, que deveria começar às 14h no Complexo Cultural do Porto Seco, atrasou. As escolas de samba ficaram quase duas horas reunidas para tentar reverter uma cláusula do regulamento, incluída no ano passado, que determina que as escolas que briguem ou causem confusão durante a apuração das notas, serão desclassificadas. A apuração iniciou perto das 16h.

Apuração

Vinte e quatro jurados deram notas a oito quesitos. Veja o que acontece com a pontuação abaixo:

A escola Império do Sol teve a menor nota da Série Ouro e caiu para a Série Prata

A Copacabana venceu a série Prata e estará no grupo Ouro em 2024

As duas agremiações da Série Prata com menores notas foram Mocidade da Lomba do Pinheiro e Acadêmicos da Orgia

A Série Bronze está em processo de reestruturação. Hoje, são quatro escolas que fazem um Carnaval descentralizado, apenas nos bairros. O projeto da prefeitura é de que elas voltem para o Porto Seco em três anos.

