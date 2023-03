Estado prevê concluir em maio reforma da neonatologia do Hospital da Mulher da Unicamp; prazo foi adiado pela 2ª vez

Obras começaram em outubro de 2021, e entrega estava prevista inicialmente para setembro do ano seguinte. Apesar de redução dos leitos, superintendente diz que unidade suporta demanda. Com obra em atraso, Caism da Unicamp mantém número reduzido de leitos de UTI neonatal

A Secretaria Estadual de Saúde informou nesta sexta-feira (31) que as obras de reforma na área de neonatologia do Hospital da Mulher da Unicamp (Caism) devem ser concluídas em maio deste ano. É a segunda vez que o prazo de entrega precisou ser adiado.

Os trabalhos de melhorias começaram em outubro de 2021, com previsão inicial de entrega em setembro do ano seguinte. Ajustes no projeto, porém, adiaram as obras para o último dia 18 de março, e agora o término novamente foi postergado.

João Bennini, superintendente do Caism, ponderou creditou o atraso às medidas legais e administrativas que precisaram ser tomadas.

“Em momento algum a obra ficou abandonada, ela teve um atraso, mas por conta de todas as medidas legais e administrativas que temos que tomar para deixar tudo muito transparente”, disse.

Referência na região de Campinas (SP) para atendimentos a mulheres e recém-nascidos, o Caism contava, antes da reforma, com 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN). Durante as obras, no entanto, apenas 14 leitos estão disponíveis.

Apesar disso, o superintendente garantiu que, após passar por adaptações, a unidade vem dando conta da demanda.

“Nós conseguimos adequar outros setores do hospital para suprir essa demanda de leitos dentro da UTI. A gente fez ajustes na estrutura física de outras salas para poder receber essas crianças”, completou.

Vito Califano