Estágios e Empregos: confira as vagas oferecidas nesta semana no Sul do Rio e Costa Verde

Foram divulgadas novas vagas de emprego e estágio para esta semana no Sul do Rio de Janeiro e Costa Verde.

Há novas oportunidades em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Pinheiral, Resende e Volta Redonda.

Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com oportunidades para as seguintes cidades:

Angra dos Reis

Administração (4 vagas)

Engenharia de produção (3 vagas)

Biologia (2 vagas)

Jornalismo (2 vagas)

Publicidade (2 vagas)

Barra do Piraí

Engenharia elétrica (2 vagas)

Ensino médio concluído (2 vagas) – Para o público masculino

Barra Mansa

Administração (4 vagas)

Ciências contábeis (3 vagas)

Pedagogia (2 vagas)

Ensino médio em andamento (3 vagas)

Pinheiral

Ensino médio concluído (2 vagas) – Para pessoas com deficiência

Volta Redonda

Ensino médio concluído (6 vagas)

Marketing (6 vagas)

Administração (7 vagas)

Recursos humanos (3 vagas)

Ciências contábeis (3 vagas)

Para se candidatar às vagas de estágios, os interessados devem encaminhar um currículo por e-mail ou ir à sede do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) de Barra Mansa, que atende todas as unidades da região.

A sede fica localizada na Rua Dr. Mario Ramos, nº 145, no Centro, e funciona de segunda-feira a sexta-feira, de 9h30 até 17h. O endereço eletrônico é barramansa@cieerj.org.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3323-3916.

Resende

A Secretaria Municipal de Educação de Resende está com oportunidades de estágio abertas para mediador escolar. Há vagas para estudantes de pedagogia, letras, educação física, história, geografia e biologia.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail estagioaee.smeresende@yahoo.com. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3354-3916.

Emprego

Resende

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Resende está recebendo currículos para preencher vagas para um novo supermercado que será aberto no município. Confira os cargos:

Operador de loja (mercadoria, estoque e balança)

Operador de hortifruti

Operador de prevenção de perdas

Operador de estacionamento

Operador de empilhadeira

Ajudante de padeiro

Ajudante de cozinha

Cozinheiro

Vendedor externo

Conferente de recebimento

Conferente de avaria

Conferente de inventário

Locutor

Cartazista

Operador de caixa

Fiscal de caixa

Vendedor externo

Promotor de cartão

Auxiliar de recebimento fiscal

Encarregado de frente de loja

Encarregado de perecíveis

Encarregado de patrimônio

Encarregado de recebimento/estoque

Entre os benefícios oferecidos, estão plano de saúde e odontológico, vale-transporte, refeição no local, bonificação por assiduidade e convênio com universidades.

Os interessados devem enviar o currículo pelo e-mail sineresendevagas@gmail.com ou entregar o currículo na sede do Sine da cidade, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. O endereço é Avenida Marechal Castelo Branco, n° 104, no bairro Jardim Tropical. Os documentos serão analisados e as entrevistas devem começar a partir do dia 13 de março.

