Estágios e empregos: confira as vagas oferecidas nesta semana no Sul do Rio e Costa Verde

Há novas oportunidades em Angra dos Reis, Resende e Três Rios. Saiba como se candidatar. Carteira de Trabalho

Reprodução Associação Nacional dos Servidores Públicos, de Previdência e da Seguridade Social (Anasps)

Confira as vagas oferecidas nesta semana no Sul do Rio e Costa Verde

Divulgação

Foram divulgadas novas vagas de emprego e estágio para esta semana no Sul do Rio de Janeiro e Costa Verde.

Há novas oportunidades em Angra dos Reis, Resende e Três Rios.

Estágio

Resende

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) de Resende (RJ) está com oportunidades abertas. Confira:

Técnico em Segurança do Trabalho (1 vaga)

Jovem Aprendiz (3 vagas)

Arquitetura (2 vagas)

Jornalismo (1 vaga)

Engenharia de Produção (1 vaga)

Engenharia Mecânica (1 vaga)

Engenharia Civil (1 vaga)

Administração (2 vagas)

Os estudantes interessados devem enviar o currículo para o e-mail resende@cieerj.org.br ou entregar na sede do Ciee, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. A unidade fica na Rua Nicolau Taranto, n° 197, no bairro Campos Elíseos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3354-1410.

Paraíba do Sul

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) de Três Rios (RJ) está com oportunidades abertas em Paraíba do Sul. Veja:

Gestão ambiental, engenharia ambiental ou técnico em meio ambiente (4 vagas)

Administração (1 vaga)

Os estudantes interessados devem enviar o currículo para o e-mail tresrios@cieerj.org.br ou entregar na sede do Ciee de Três Rios. O local fica na Rua Quinze de Novembro, nº 174, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 2252-2790 ou (24) 2255-1499.

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Três Rios está com vagas de estágio para os seguintes cursos:

Química

Técnico em química

Os interessados devem encaminhar o currículo para emprego@tresrios.rj.gov.br ou ir até o núcleo responsável. A unidade está localizada na Praça São Sebastião, nº 81, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (24) 2255-1165 e 2252-0266.

Emprego

Angra dos Reis

O Banco de Talentos de Angra dos Reis está com oportunidades de emprego abertas. Há vagas para:

Auxiliar de Serviços Gerais

Balconista

Estoquista

Lavador de veículos

Padeiro

Operador de caixa

Os interessados devem enviar um currículo para bancodetalentos.angra.rj.gov.br ou ir até a sede da unidade, situada na Avenida Prefeito Jair Toscano de Brito, na Praia da Chácara. O telefone para contato é (24) 3377-4507.

Três Rios

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Três Rios está com oportunidades de emprego para as seguintes funções:

Motorista de ônibus

Enfermeiro

Operador de produção

Os interessados devem encaminhar o currículo para emprego@tresrios.rj.gov.br ou ir até o núcleo responsável. O endereço é Praça São Sebastião, nº 81, no Centro. O telefone para contato é (24) 2255-1165 e 2252-0266.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Mata