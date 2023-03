Há novas oportunidades em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Porto Real, Resende, Valença e Volta Redonda. Saiba como se candidatar. Estágios e empregos: confira as vagas oferecidas nesta semana no Sul do Rio e Costa Verde

Divulgação

Foram divulgadas novas vagas de emprego e estágio para esta semana no Sul do Rio de Janeiro e Costa Verde.

Há novas oportunidades em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Porto Real, Resende, Valença e Volta Redonda.

Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) de Barra Mansa está com oportunidades para as seguintes cidades:

Angra dos Reis

Administração (4 vagas)

Engenharia de Produção (3 vagas)

Biologia (2 vagas)

Geografia (2 vagas)

Jornalismo (2 vagas)

Publicidade (2 vagas)

Ensino Médio (5 vagas) – Para quem já concluiu

Barra do Piraí

Engenharia Elétrica (2 vagas)

Ensino Médio (2 vagas)

Barra Mansa

Ensino Médio (4 vagas) – Para quem ainda está cursando

Ensino Médio (2 vagas) – Para quem já concluiu

Administração (4 vagas)

Ciências Contábeis (5 vagas)

Volta Redonda

Ensino Médio (4 vagas) – Para quem ainda está cursando

Ensino Médio (2 vagas) – Para quem já concluiu

Marketing (6 vagas)

Administração (7 vagas)

Recursos Humanos (3 vagas)

Pedagogia (4 vagas)

Letras (2 vagas)

Ciências contábeis (5 vagas)

Para se candidatar às vagas de estágios, os interessados devem encaminhar um currículo por e-mail ou ir à sede do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) de Barra Mansa, que atende todas as unidades da região.

A sede fica localizada na Rua Dr. Mario Ramos, nº 145, no Centro, e funciona de segunda-feira a sexta-feira, de 9h30 até 17h. O endereço eletrônico é barramansa@cieerj.org.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3323-3916.

Paraíba do Sul

Educação (50 vagas) – Alunos de pedagogia, licenciaturas, psicopedagogia, neuropsicopedagogia ou áreas afins.

Agronomia (2 vagas)

Comunicação (2 vagas)

Paty do Alferes

Biblioteconomia (1 vaga)

Direito (3 vagas)

Os estudantes interessados devem entregar o currículo na sede do Ciee de Três Rios, localizado na Avenida Barão de Entre Rios, n° 343, no Centro.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 2252-2790 e (24) 2255-1499 ou pelo e-mail atendimento.tresrios@cieerj.org.br.

Emprego

Barra do Piraí

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Barra do Piraí está com oportunidades de emprego para as seguintes funções:

Motorista de caminhão

Auxiliar de produção

Padeiro/confeiteiro

Carpinteiro

Pedreiro

Encarregado de obras

Técnico de refrigeração

Vendedor

Os interessados devem procurar o Sine de Barra do Piraí, situado na Travessa Assumpção, nº 45, no Centro.

Não foram informados os números de vagas ofertadas para cada área. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 2443-1254.

Porto Real

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Porto Real está com oportunidades de emprego para as seguintes funções:

Soldador

Operador de utilidades

Fiscal de prevenção de perdas

Os interessados devem procurar o Sine de Porto Real, situado na Rua Estevam Domingos Pederassi, nº 164, no Centro.

Não foram informados os números de vagas ofertadas para cada área. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail sectrabalhoerendapmpr@gmail.com ou pelo telefone (24) 3353-4042.

Resende

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Resende está com oportunidades de emprego para as seguintes funções:

Leiturista – Para pessoas com deficiência

Mecânico de automóveis

Vendedor

Soldador

Fiscal de loja

Fonoaudiólogo

Gerente de loja

Auxiliar de creche

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail sineresendevagas@gmail.com ou entregar o currículo na sede do Sine da cidade, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. O endereço é Avenida Marechal Castelo Branco, n° 104, no bairro Jardim Tropical.

Não foram informados os números de vagas ofertadas para cada área. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3360-6238.

Valença

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Valença (RJ) está com vagas abertas para:

Atendente de lanchonete

Instalador de fibra óptica

Caldeireiro

Cozinheiro

Engenheiro mecânico

Operador de empilhadeira

Para se candidatar, o interessado comparecer à sede do Sine. O endereço é na Avenida Nilo Peçanha, n° 971, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 2452-2256.

Volta Redonda

A CDL de Volta Redonda está com oportunidades para estágio, emprego e banco de talentos. Confira:

Estágio

Ciência Contábeis

Administração

Emprego

Promotor de vendas

Podóloga

Vendedor(a) de auto peças

Vendedor(a) de serviços

Auxiliar de loja

supervisor de vendas

Coordenador Fiscal e Contábil

Gerente

Fisioterapeuta

Telemarketing

Corretor de imóveis

Biomédico(a)

Secretária

Banco de Talentos

Auxiliar Administrativo

Estoque

Não foram informados os números de vagas ofertadas para cada área. Os interessados devem se cadastrar pelo site da CDL.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Ferla