Estágios e empregos: confira as vagas oferecidas nesta semana no Sul do Rio e Costa Verde

Há novas oportunidades em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Porto Real, Quatis, Resende, Três Rios, Vassouras e Volta Redonda. Saiba como se candidatar Confira as vagas oferecidas nesta semana no Sul do Rio e Costa Verde.

Leonardo Bosisio/g1

Foram divulgadas novas vagas de emprego e estágio para esta semana no Sul do Rio de Janeiro e Costa Verde.

Há novas oportunidades em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Porto Real, Quatis, Resende, Três Rios, Vassouras e Volta Redonda.

Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) de Barra Mansa está com oportunidades para as seguintes cidades:

Angra dos Reis

Administração (4 vagas)

Ensino Médio concluído (5 vagas)

Publicidade (2 vagas)

Barra do Piraí

Engenharia Elétrica (2 vagas)

Engenharia Mecânica (2 vagas)

Ensino Médio concluído (2 vagas) – Homens

Barra Mansa

Administração (4 vagas)

Ciências Contábeis (5 vagas)

Ensino Médio (4 vagas)

Ensino Médio concluído (2 vagas)

Pinheiral

Ensino Médio concluído (2 vagas) – Pessoas com deficiência

Volta Redonda

Administração (7 vagas)

Ciências Contábeis (5 vagas)

Design Gráfico (2 vagas)

Ensino Médio (4 vagas)

Ensino Médio concluído (2 vagas)

Marketing (6 vagas)

Pedagogia (4 vagas)

Recursos Humanos (3 vagas)

Sistema de Informação (2 vagas)

Para se candidatar às vagas de estágios, os interessados devem encaminhar um currículo por e-mail ou ir à sede do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) de Barra Mansa, que atende todas as unidades da região.

A sede fica localizada na Rua Dr. Mario Ramos, nº 145, no Centro, e funciona de segunda-feira a sexta-feira, de 9h30 até 17h. O endereço eletrônico é barramansa@cieerj.org.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3323-3916.

Resende

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) de Resende está com oportunidades abertas. Há vagas para:

Administração (5 vagas)

Arquitetura (2 vagas)

Contabilidade (3 vagas)

Ensino Médio (5 vagas)

Jornalismo (2 vagas)

Jovem Aprendiz (3 vagas)

Marketing (2 vagas)

Pedagogia ou Letras (5 vagas)

Os estudantes interessados devem enviar o currículo para o e-mail resende@cieerj.org.br ou entregar na sede do Ciee, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. O endereço é Rua Nicolau Taranto, n° 197, no bairro Campos Elíseos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3354-1410.

Emprego

Angra dos Reis

O Banco de Talentos de Angra dos Reis está com vagas abertas para os seguintes cargos:

Açougueiro

Auxiliar de estoque

Cuidador de idosos

Frentista

Padeiro

Professor de Educação Física

Vendedor

Técnico eletromecânico

Interessados devem enviar o currículo na sede do Banco de Talentos. O espaço está localizado na Avenida Prefeito Jair Toscano de Brito, na Praia da Chácara. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3377-4507.

Itatiaia

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Itatiaia (RJ) está com vagas abertas para:

Leiturista – Pessoas com deficiência

Conferente – Pessoas com deficiência

Bombeiro civil

Funileiro

Motorista carreteiro

Farmacêutico

Contador

Ajudante de cozinha

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail recrutamentosineitatiaia@gmail.com ou entregar na sede sede do Sine. A unidade está localizada na Avenida dos Expedicionários, nº 575, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Não foram divulgados os números de vagas ofertadas para cada área. Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (24) 3352-6703.

Quatis

A Viação Falcão, empresa de transporte público, está com oportunidades abertas para motorista de ônibus. São quatro vagas para moradores de Porto Real e Quatis.

Para se candidatar, o interessado deve ter concluído o ensino médio e possuir carteira de habilitação na categoria D.

O currículo deve ser enviado para o e-mail recrutamento@viacaofalcao.com.br. O título deve ser “motorista”. O prazo termina nesta sexta-feira (17).

Três Rios

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Três Rios (RJ) está com vagas abertas para:

Açougueiro

Ajudante de Carregamento

Ajudante de Obra

Analista de Administração de Vendas

Analista Financeiro

Atendente

Eletricista

Eletricista de Manutenção

Laminador

Marceneiro

Marketing

Mecânico de Manutenção Industrial

Motorista de Munck

Operador de Empilhadeira

Pedreiro

Pintor

Serralheiro

Servente de Obras

Técnico em Segurança do Trabalho

Vendedor Externo

Para se candidatar, o interessado deve enviar o currículo para o e-mail emprego@tresrios.rj.gov.br ou entregar na sede do Sine da cidade. A unidade está localizada na Praça São Sebastião, nº 81, no Centro.

Não foram divulgados os números de vagas ofertadas para cada área. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (24) 2255-1165 ou (24) 2252-0266.

Vassouras

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Vassouras (RJ) está com vagas abertas para os seguintes cargos:

Entregador

Estoquista

Os interessados devem ir à sede do Sine, na Avenida Otávio Gomes, nº 395, no Centro.

Não foram divulgados os números de vagas ofertadas para cada área. Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (24) 2491-9027.

Volta Redonda

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Volta Redonda (RJ) está com vagas abertas para:

Auxiliar de processamento

Vendedor de serviços bancários

Auxiliar de costura e costureira

Consultor de vendas

Funileiro

Os interessados devem entregar o currículo na sede do Sine de Volta Redonda. A unidade está localizada na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, no bairro Retiro.

Não foram divulgados os números de vagas ofertadas para cada área. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (24) 3346-6207 ou (24) 3346-6640.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio

Mata