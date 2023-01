Há novas oportunidades em Angra dos Reis, Barra Mansa, Mendes, Paraíba do Sul, Pinheiral, Piraí, Resende, Três Rios, Valença e Volta Redonda. Estágios e Empregos: confira as vagas oferecidas nesta semana no Sul do Rio e Costa Verde

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) e o Sistema Nacional de Emprego (Sine) divulgaram novas vagas de emprego e estágio para esta semana nas cidades do Sul do Rio de Janeiro e Costa Verde.

Há novas oportunidades em Angra dos Reis, Barra Mansa, Mendes, Paraíba do Sul, Pinheiral, Piraí, Resende, Três Rios, Valença e Volta Redonda. Saiba como se candidatar:

Estágio

Angra dos Reis

Ensino Médio Concluído (5 vagas)

Engenharia de Produção (3 vagas)

Administração (4 vagas)

Biologia (2 vagas)

Geografia (2 vagas)

Jornalismo (2 vagas)

Publicidade (2 vagas)

Barra Mansa

Ensino Médio (3 vagas)

Ensino Médio Concluído (2 vagas)

Administração (7 vagas)

Direito (4 vagas)

Ciências Contábeis (3 vagas)

Mendes

Administração (2 vagas)

Volta Redonda

Ensino Médio (4 vagas)

Ensino Médio Concluído (2 vagas)

Marketing (6 vagas)

Administração (7 vagas)

Recursos Humanos (3 vagas)

Pedagogia (4 vagas)

Letras (2 vagas)

Para se candidatar às vagas de estágios, os interessados devem encaminhar um currículo por e-mail ou ir à sede do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) de Barra Mansa, que atende todas as unidades da região.

A sede fica localizada na Rua Dr. Mario Ramos, nº 145, no Centro, e funciona de segunda-feira a sexta-feira, de 9h30 até 17h.

O endereço eletrônico é barramansa@cieerj.org.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3323-3916.

Resende

Jovem Aprendiz (5 vagas)

Pedagogia/Letras (8 vagas)

Comunicação Social (2 vagas)

Engenharia de Produção (2 vagas)

Engenharia Mecânica (2 vagas)

Arquitetura (2 vagas)

Os estudantes interessados devem entregar o currículo na sede do Ciee de Resende, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. O endereço é Rua Nicolau Taranto, n° 197, no bairro Campos Elíseos.

Os dois selecionados para as vagas de jovem aprendiz serão direcionados às empresas pelo Ciee. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3354-1410.

Emprego

Pinheiral

Farmacêutico (2 vagas)

Auxiliar Administrativo (2 vagas)

Ajudante de pedreiro (1 vagas)

Coordenador de curso (1 vagas)

Professor de Espanhol (1 vagas)

Professor de Inglês (2 vagas)

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail sinepinheiral@gmail.com ou entregar na sede do Sine de Pinheiral. O endereço é na Rua Benedito Honorato, nº 147, no Centro.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (24) 3356-6090 ou (24) 99987-4089.

Piraí

Supervisor de Logística

Almoxarife

Técnico em informática

Motorista CNH D

Ajudante de motorista

Mecânico de manutenção

Os interessados devem enviar o currículo pelo e-mail atendimento.tresrios@cieerj.org.br ou entregar na sede do Sine de Piraí, localizado na Rua Roberto Silveira, nº 53, no Centro. Não foram informados os números de vagas ofertadas para cada área.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 2431-9989.

Três Rios

Vagas para PCD’s

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de produção

Inspetor de qualidade

Recursos Humanos

Serviços Gerais

Auxiliar financeiro

Auxiliar administrativo

Para se candidatar, o interessado deve entregar o currículo na sede do Sine da cidade.

A unidade fica localizada na Praça São Sebastião, nº 81, no Centro.

Valença

Analista Ambiental

Costureira

Eletricista

Empregada doméstica

Jardineiro

Técnico de inspeção veicular

Vendedor externo

Auxiliar de escritório

Para se candidatar, os interessados devem entregar o currículo na sede do Sine da cidade.

A unidade fica localizada na Avenida Nilo Peçanha, nº 971, no bairro Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 2452-2256.

