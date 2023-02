‘Estamos rezando para não chover’, diz turista de Batatais sobre drama enfrentado no Litoral Norte de SP

Dayana Rosa Mazarão está em Boiçucanga, município de São Sebastião (SP), o mais afetado pelo temporal de sábado (18). Até a manhã desta terça-feira (21), 44 pessoas foram achadas mortas. Moradores da região de Ribeirão mostram situação no Litoral Norte de SP

A funcionária pública Dayana Rosa Mazarão, turista de Batatais (SP) que passa o carnaval em Boiçucanga, região do Litoral Norte de São Paulo afetada drasticamente pelas chuvas no fim de semana, pede orações para que o tempo melhore e os trabalhos de resgate das vítimas possam continuar.

“Estamos rezando para não chover, porque tem previsão de chuva. Se chover, pioram as buscas, se chover, pode desabar mais terra. Vamos orar para que não caia mais chuva”, diz.

De acordo com o governo do estado, a possibilidade de chuva é grande a partir da tarde desta terça-feira (21) na região. Em São Sebastião (SP), um dos municípios mais afetados, são esperados 25 milímetros.

Até a manhã desta terça-feira (21), 44 pessoas tinham sido encontradas mortas, sendo 39 em São Sebastião e uma em Ubatuba (SP).

O governo de SP informou que sete corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento, sendo dois homens adultos, duas mulheres adultas e três crianças.

A funcionária pública Dayana Rosa Mazarão, de Batatais (SP), está em Boiçucanga, local afetado pelas chuvas no Litoral Norte de SP

Dificuldades

Dayana está hospedada na casa de nativos na região e fez vídeos da situação da praia. A área de lazer na orla, que tinha sido revitalizada recentemente, tem vários danos. As ruas estão cobertas por lama e a praia cheia de galhos. Segundo a funcionária pública, as pessoas estão precisando de doações.

“Está todo mundo precisando de doação, material de limpeza, comida, água potável. A gente ficou ontem sem água e sem energia, ainda está sem sinal de internet móvel, só funciona o wi-fi. O pessoal da região está todo mundo trabalhando para resolver isso o quanto antes”, afirma.

Estragos na orla da praia em Boiçucanga, município de São Sebastião, SP

Equipes de operação e de manutenção trabalham em Boiçucanga para tentar o reparo do sistema de produção de água. O governo de SP informou que caminhões-tanque também estão a caminho.

De acordo com Dayana, a força-tarefa na região para desobstruir rodovias e ajudar no salvamento de pessoas envolve homens do Exército que atuam com auxílio de helicópteros, já que o acesso por terra é dificultado pelos bloqueios nas estradas, em razão das quedas de barreiras.

“É uma situação bem triste, é um lugar onde eu venho passar férias, é paradisíaco. A gente fica muito triste de ver uma situação assim. É um lugar extremamente bonito, todo devastado pela chuva”, diz Dayana.

Casa onde a família de Bruna Moreno estava hospedada em Cambury ficou completamente tomada pela água

Casa onde a família de Bruna Moreno estava hospedada em Cambury ficou completamente tomada pela água

Espera por boas notícias

Em Cambury, a casa onde a família da psicóloga Bruna Moreno, de Jaboticabal (SP), estava hospedada foi completamente alagada. O grupo está bem e foi abrigado por um casal em um condomínio, mas, segundo Bruna, o cenário é desolador.

“Muitas famílias foram afetadas e perderam suas casas. Estamos aguardando diante das notícias que a gente consegue receber para ver quando a gente vai conseguir sair daqui, ver quando as estradas vão estar liberadas, porque até então temos que permanecer aqui. Tem vários helicópteros, resgates na região. Vamos tentar ficar o mais calmos possível nesse momento, mesmo que seja difícil”.

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) liberou parcialmente o tráfego em pontos que estavam totalmente obstruídos na Rodovia Rio-Santos (SP-055), entre São Sebastião e Ubatuba. A principal dificuldade é o trecho da Praia Preta.

Rio-Santos (Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego / SP-055)

Interdição total

Quilômetro 174+500

Interdição parcial

Quilômetros 61, 66, 84, 87, 95, 96, 116, 142, do 136 ao 142, do 157 ao 162, 164, 180 e 188.

Mogi-Bertioga (SP-098)

A estrada segue interditada por causa do rompimento de uma tubulação no km 82, em Biritiba Mirim.

Também há interdição parcial nos quilômetros 90 e 91, com queda de barreira, e no quilômetro 87, com erosão.

A previsão é que os serviços de recuperação comecem nesta terça-feira. O investimento previsto é de R$ 9,4 milhões e o prazo de execução é de até 180 dias.

