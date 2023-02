estandarte-santista-2023-premia-os-destaques-do-carnaval-de-santos

Prêmio é uma parceria entre o portal g1 Santos e a Liga das Escolas de Samba e dividido em cinco categorias. Troféu Estandarte Santista

g1 Santos

A 8ª edição do prêmio Estandarte Santista, uma parceria entre o g1 Santos, a Prefeitura de Santos e a Liga das Escolas de Samba de Santos, premiará, em 2023, os principais destaques das escolas de samba do Grupo Especial.

Com a retomada do Carnaval, o Estandarte Santista passou por uma grande reformulação que dará ainda mais visibilidade para as agremiações. Agora, em vez de receberem um prêmio em um auditório, os vencedores serão convidados para participar ao vivo do Jornal da Tribuna 1ª Edição.

Neste ano, os desfiles do Grupo Especial de Santos serão transmitidos, ao vivo, pela TV Tribuna e pelo g1 Santos. Já tradicional no g1, é a primeira vez na história de 31 anos da emissora que as apresentações serão destaque na TV aberta, tanto na sexta-feira quanto no sábado.

Escolas de Samba

Neste ano, o Estandarte Santista será realizado em apenas cinco categorias e de uma maneira diferente. A votação será iniciada apenas no domingo (12), após todas as escolas desfilarem, e será encerrada na manhã de sexta-feira (17). Os quesitos que serão disputados pelas escolas serão:

1. Melhor Bateria

2. Mestre Sala e Porta-Bandeira

3. Melhor Comissão de Frente

4. Melhor Intérprete

5. Rainha de Bateria

Assim que a votação for iniciada, os quesitos citados acima passarão a ser ‘clicáveis’ para que os internautas do g1 possam votar nas suas escolas e, também, nos componentes favoritos. Não deixe de participar!

Vito Califano