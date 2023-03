Estatal ES Gás é vendida em leilão por R$ 1,42 bilhão para a mineira Energisa

A vencedora do leilão vai pagar um ágio de 7,28%, que representa R$ 96,5 milhões a mais do que o valor inicial previsto na venda. Operação da estatal ES Gás

A empresa mineira Energisa S.A. adquiriu a Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás) por R$ 1,423 bilhão nesta sexta-feira (31). A vencedora do leilão vai pagar um ágio de 7,28%, que representa R$ 96,5 milhões a mais do que o valor inicial previsto na venda, cujo lance mínimo era R$ 1,326 bilhão.

Realizado na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, em São Paulo, o leilão contou com duas empresas na disputa. Quem disputou com a Energisa foi a GR RJ 010 Empreendimentos e Participações. Além das propostas iniciais, foram 27 lances ao longo do leilão, sendo 14 da Energisa e 13 da concorrente.

A ES Gás foi avaliada pelo BNDES, que elaborou a modelagem da privatização, no valor de mercado de R$ 1,326 bilhão. O governo do Espírito Santo e a Vibra são os sócios da companhia, com 51% e 49% das ações com direito a voto, respectivamente. Com o leilão, todas as ações serão da Energisa.

No último mês, pelo menos quatro empresas tinham manifestado interesse e procuraram formalmente os acionistas. Mas, ao final do prazo, foram duas propostas oficiais.

O governador Renato Casagrande considerou o resultado positivo do leilão. “Cabe reafirmar que manteremos uma agência reguladora estável equilibrada e naturalmente cumprindo todas as regras do regulamento e do que está ajustado em termo de legislação”, disse.

“Avaliamos o gás natural como ponte para o futuro energético como insumo e combustível. Há uma demanda pelo gás natural, que proporciona uma queima limpa, eficiente, econômica e segura, sendo o menos poluente dos combustíveis fósseis. Além disso, o produto permite entrega confiável, sem interrupções no fornecimento”, comenta Ricardo Botelho, CEO do Grupo Energisa, sobre a escolha participar do mercado de serviços de distribuição de gás.

