estate-2021,-le-imperdibili-offerte-low-cost-di-ryanair

L’ottimismo è tanto nel settore dei viaggi e l’estate 2021, complice anche l’arrivo dei vaccini per il Covid-19, può essere proprio il momento giusto di ripartire. L’ha capito Ryanair che ha deciso di movimentare questi primi giorni dell’anno con un’offerta imperdibile, proponendo viaggi estivi a prezzi davvero molto convenienti. Mare, destinazioni natura, mete rilassanti, città d’arte o di divertimento: a voi la scelta e l’organizzazione. L’importante è prenotare entro il 27 gennaio, data in cui è fissata la scadenza dell’offerta, per poi viaggiare dal 1° aprile al 21 ottobre.

Questa può essere l’occasione giusta per scoprire la Grecia, per esempio, visto che un volo verso la bellissima Salonicco dall’aeroporto di Milano Bergamo costa solo 7,99 euro (solo andata a persona). Una volta raggiunta la cittadina portuale ci si può lasciare affascinare dal centro storico oppure prendere i mezzi pubblici per arrivare alle spiagge vicine come quella tranquilla di Makrigialos, nel villaggio dei pescatori; di Asprovalta, perfetta per chi cerca il divertimento, o di Kassandra situata in zona ricca di dune sabbiose.

E perché non dirigersi verso Porto? Un volo, da Milano Malpensa, costa 22,99 euro (sola andata e a passeggero). Una volta atterrati in questa meravigliosa e colorata cittadina si può iniziare l’esplorazione da Ribeira, il quartiere che si stende lungo il corso del fiume Douro, per poi farsi un giro al mercato, in città e provando diversi ristorantini locali. Da mettere in lista anche un giro sull’Electrico 22, la linea tramviaria che attraversa le strade più caratteristiche della città e una gita in barca sul Douro per scoprire la città da un altro punto di vista.

Approfittando delle offerte si può volare anche verso Eindhoven. Il prezzo per sola andata e a persona è di 23,99 euro, partendo dall’aeroporto di Pisa, e una volta qui sarà possibile scoprire tutti i posti più e meno conosciuti della cittadina olandese. Nota per essere la meta preferita dagli appassionati di design e architettura, Eindhoven è ricca di musei, cattedrali antiche nascoste tra moderni edifici e opere d’arte sparse per la città. Anche la vita notturna ha molto da offrire visto che non mancano discoteche, pub e ristorantini.