estate:-4-dolci-ricette-ghiacciate

Caldo e afa sono arrivati? per fortuna basta aprire il freezer di casa per rinfrescarsi e riprendere tono grazie alle nostre ricettine ghiacciate: semplici, sane ed economiche!

Aumentano le temperature e si sta sempre più all’aperto: la dispersione dei liquidi del corpo sale al massimo! Così, se abbiamo sete e vogia di mettere sotto i denti qualcosa di freschissimo, anzi ghiacciato, per recuperare un po’ di energie, ecco che l’acqua, il tè, il caffè o altre bevande si trasformano in colorate e rinfrescanti ricette, velocissime da preparare. E l’unico sforzo sarà quello di tenere conto dei tempi di congelamento necessari prima di gustarle.

Ricette ghiacciate

Ghiaccio creativo

Via libera alla fantasia per aromatizzare i cubetti: frutta a dadini, basilico o lavanda per insoliti cocktail, oppure fiori eduli per rendere speciale ogni bevanda.

Cubetti di ghiaccio aromatici ai frutti di bosco

Per 15 pezzi: 130 g di un misto, a scelta, di ribes rossi e neri, mirtilli, lamponi, more, fragoline di bosco; qualche foglia, a scelta, di menta, melissa, citronella, rosmarino; 200 ml di acqua oppure tè, infusi o succo di mela.

1. Lavate delicatamente e tamponate con cura le erbe aromatiche e i piccoli frutti.

2. Riempite con l’acqua (o il liquido che preferite) le vaschette per il ghiaccio, e in ognuna inserite frutti e aromi, giocando coi colori.

3. Sistemate le vaschette nel congelatore e lasciatele per circa 6 ore prima di utilizzare i vostri cubetti.

Ghiaccioli fatti in casa

Frullati, centrifughe ed estratti, spremute, succhi di frutta, tè e tisane, caffè, yogurt e bevande vegetali: tutto può diventare ghiacciolo! L’importante è dosare bene la dolcezza, considerando che, raffreddandosi, i sapori saranno meno percepibili. Se utilizzate frutta molto matura, potete diminuire la quota di zucchero fino ad annullarla.

Ghiaccioli di tè freddo ai 4 gusti

Per 4 pezzi: mezzo limone non trattato, mezza pesca, 1 pezzetto di zenzero fresco, 5 foglie grandi di menta, 4 cucchiaini rasi di zucchero, 2 bustine di tè nero (o 2 cucchiaini di tè sfuso); 4 stampi per ghiaccioli.

1. Portate 370 ml di acqua a ebollizione e fatevi infondere il tè per i minuti indicati sulla confezione. Eliminate le bustine (o scolate il tè) e mescolate lo zucchero alla bevanda, per farlo sciogliere col calore. Lasciatelo raffreddare.

2. Preparate, nel frattempo, i quattro ingredienti. Tagliate a fettine regolari il limone e la pesca, pelate e grattugiate lo zenzero e pulite bene le foglie di menta.

3. Distribuite gli ingredienti sul fondo degli appositi stampini per ghiaccioli e versatevi sopra il tè, un gusto per ogni ghiacciolo: a scelta potete anche mescolarne due o più. Teneteli nel congelatore per 8-10 ore prima di consumarli.

Granite: così il ghiaccio si frulla meglio

Se non avete un blender potente per tritare il ghiaccio, un trucco è quello di congelare il liquido versandolo in un contenitore molto ampio in modo che diventi una lastra congelata sottile, da spezzare e poi frullare.

Granita al caffè

Per 4 persone: 40 g di zucchero di canna chiaro, 90 ml di caffè ristretto; panna montata vaccina o vegetale per servire.

1. Mescolate in una pentola lo zucchero con 130 ml d’acqua e portate a bollore per 5 minuti. Amalgamate lo sciroppo ottenuto con il caffè e trasferite il composto in un contenitore largo e basso, che riporrete nel congelatore per almeno 12 ore.

2. Spezzate in più parti la lastra congelata, poco prima di servire, e frullatela brevemente nel robot in modo che il composto risulti cremoso. Fate attenzione e non esagerare altrimenti si scioglie.

3. Servite subito la granita e, per un tocco goloso in più, decoratela con un ciuffo di panna montata.

Barrette di frozen yogurt alla frutta

Per 4 porzioni: 250 g di frutta di vari colori (pesche, albicocche, lamponi, mirtilli, banana, ananas), 250 g di yogurt, 2 cucchiai di miele millefiori.

1. Mescolate lo yogurt con il miele, fino a quando otterrete un composto omogeneo.

2. Stendetelo formando uno stato sottile in una teglia rivestita con carta da forno.

3. Mondate la frutta, quindi tagliatela a pezzetti piccoli. Distribuitela sulla superficie dello yogurt in maniera casuale oppure creando decori.

4. Tenete lo yogurt nel congelatore per almeno 5 ore. Qualche minuto prima di servirlo, lasciatelo brevemente ammorbidire, poi tagliatelo a pezzi regolari e servite.