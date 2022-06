Estate e cabaret nella giungla di Ju-Manji: in scena i comici di punta di Zelig e Colorado Cafè

Ju-Manji, ristorante di carne e pesce con cocktail bar a Infernetto, anima l’estate mettendo in scena il cabaret con i comici di punta di Zelig e Colorado Cafè. Sarà un’occasione unica per vivere una serata all’aperto tra gusto e spettacolo accompagnati dal menù dello Chef Roberto Dell’Uomo e dai drink della barlady Jessica Buccinnà.

Il divertimento sarà unito alla possibilità di fare del bene: durante le serate sarà presente la Onlus Adotta un Angelo che si occupa di reperire macchinari specifici per i bambini che necessitano di terapia intensiva. L’estate non è mai stata così generosa e divertente!

JU-MANJI

Via Torcegno, 108 – 00124 Roma – Tel. 0687880185

Orari: aperto dal lunedì alla domenica dalle 17:00 all’1:00

Mercoledì chiuso

La bella stagione è finalmente arrivata e nella giungla di Ju-Manji, oltre a una piacevole frescura, si può trovare l’allegria del cabaret che accompagnerà per ben sette settimane, una sera a settimana, le cene-spettacolo in stile americano dal nome “Il Cabaret nella Giungla”. Ju-Manji si trasformerà da set cinematografico a vero e proprio palcoscenico del gusto e della risata. Dal 16 giugno al 28 luglio iniziano le serate con i comici provenienti dalle file sia di Zelig che di Colorado Cafè. Si parte con Marco Capretti (di Made in Sud), giovedì 16 giugno, per poi proseguire il 23 giugno con Alberto Farina (Comedy Central) e Dado il 30 giugno. Giovedì 7 luglio sarà invece la volta di Scintilla di Big Show (alias Gianluca Fubelli), seguito il 14 luglio dall’imitatore di Zelig e Le Iene Claudio Lauretta. Chiuderanno il ciclo di eventi Marco Passiglia (già vincitore del Premio Troisi) venerdì 22 luglio, e Alessandro Di Carlo (di Zelig Off) giovedì 28 luglio. Le cene-spettacolo, che si svolgeranno nel suggestivo e spazioso dehors attraversato da un rilassante ruscello, avranno il costo di 50 euro a persona e cominceranno alle ore 20:00. Si potrà sempre entrare per vedere lo spettacolo (orario d’inizio 22:30) al prezzo di 20 euro comprensivo di un cocktail.

La proposta dello chef Roberto Dell’Uomo si articolerà in due menù differenti, uno di carne e uno di pesce, che potranno esser scelti al momento della prenotazione del tavolo. Il menù di carne comprenderà Crudo, stracotto e bruciato su letto di burrata, Fettuccine al ragù bianco e Tataki di manzo Danese con insalata di finocchi, arancia e olive taggiasche. Il menù di pesce invece partirà con un antipasto di Tartare di tonno, avocado e crumble di taralli per la parte di crudo e Moscardini fritti per il cotto, seguirà il Pacchero con cozze, gamberi, pachino e panure alle erbe aromatiche e il Baccalà cotto a bassa temperatura con gazpacho di peperoni e peperone crusco con inclusi nel prezzo acqua, un calice di vino e caffè.

Ad accompagnare le serate di cabaret non mancheranno, inoltre, i cocktail realizzati da Jessica Buccinnà. Sono quattro i drink ideati per l’occasione: il Sunset (campari, Edenflower, succo di lime e ginger beer) e l’Eden (gin, banana, succo di limone e lampone) per quanto riguarda gli alcolici oltre a Etna (sciroppo di pompelmo, succo di limone e Tonica pink) e Ginger (sciroppo di zenzero, soluzione citrica, arancia e Redbull) come proposte analcoliche.

È possibile prenotare, o richiedere informazioni sulle serate, esclusivamente chiamando il numero 379-1403123.

Adotta Un Angelo

Non solo comicità e buon cibo però. “Il Cabaret nella Giungla” offrirà anche ai partecipanti la possibilità di fare beneficienza e regalare un sorriso a chi si trova in difficoltà. La Onlus Adotta Un Angelo, che si occupa di rendere disponibili macchinari specifici alle famiglie dei “Bambini ad alta intensità di cure” o con malattie croniche, sarà presente nel corso delle serate insieme al Responsabile U.O.S. Pediatria Bambino Patologia Complessa · Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Renato Berardinelli con il bussolotto per le donazioni. L’intero ricavato aiuterà a garantire un’assistenza domiciliare adeguata e gratuita ai bambini più bisognosi (per tutte le info sull’associazione Adotta Un Angelo https://www.adottaunangelo.it ).

Aperto lo scorso autunno, non lontano dal mare di Ostia, precisamente in zona Infernetto, Ju-Manji è un ristorante di carne e pesce con cocktail bar perfetto per le serate della lunga estate romana. Dall’ora dell’aperitivo fino al dopo cena, i verdi, rigogliosi e diversificati ambienti all’aperto del locale accolgono i clienti nei loro avvolgenti e freschi salotti en plein air. Anche la cena è un momento goloso con i menù firmati dallo chef Roberto Dell’Uomo. La proposta della cucina spazia dai crudi di mare e le tartare, alle carni alla brace, senza dimenticare le alternative green per chi adotta un’alimentazione vegetariana o vegana. Oltre al lavoro attento dello chef, a fare di Ju-Manji un posto speciale è anche la proposta del cocktail bar con la carta studiata dalla talentuosa barlady Jessica Buccinnà. Drink dall’ispirazione fantasy come l’Amortensia, o classici rivisitatati con estro come il Ju-Manji Mule, sono l’occasione perfetta assaggiare anche i piatti dalla cucina con la formula dell’aperitivo a 25 euro. Aperto sei giorni su sette con chiusura settimanale il mercoledì, Ju-Manji è il luogo ideale per cominciare ad assaporare la leggerezza e la gioia di un’estate che avanza e che si è fatta attendere tutto l’anno.