estate-glorius4:-tre-grandi-spettacoli-con-maurizio-lastrico,-mario-venuti-e-i-neri-per-caso

Estate Glorius4 a Messina: tre grandi spettacoli con Maurizio Lastrico, Mario Venuti e i Neri per Caso. In lavorazione anche il videoclip di un inedito

In questa estate che per il mondo dello spettacolo segna una nuova e auspichiamo definitiva ripresa, le Glorius4 stanno per calcare le scene al fianco di prestigiosi artisti. L’inconsueto ensemble al femminile, che riesce con grande versatilità a spaziare dal jazz al pop con la meticolosa cura delle sonorità vocali e degli arrangiamenti, accompagnerà tre importanti spettacoli tra Messina e Roma.

Il gruppo vocale composto da Agnese Carrubba (voce, pianoforte, percussioni) Federica D’Andrea (voce), Cecilia Foti (voce) e Mariachiara Millimaggi (voce, pianoforte, percussioni) inizierà prendendo parte allo show di Maurizio Lastrico che venerdì 9 luglio reciterà i suoi celebri endecasillabi “danteschi” alla Casa Del Jazz di Roma per “I concerti del parco”. Mescolando toni alti e bassi, “Nel mezzo del casin di nostra vita” racconta con ironia di incidenti quotidiani, della sfortuna che incombe e del caos che turba i rari momenti di tranquillità della vita. Ad accompagnare Lastrico in questo divertente viaggio nella “Commedia” dei nostri giorni, il frizzante quartetto vocale femminile, GLORIUS 4 regalerà al pubblico una personale rilettura musicale dei tre gironi danteschi in chiave pop.

Si punta poi a luglio inoltrato quando per le Glorius4 è prevista la partecipazione al concerto di Mario Venuti presso l’Arena Villa Dante di Messina. Il 24 luglio, il quartetto vocale messinese si esibirà su palco della Villa condividendo un brano a sorpresa con l’artista conterraneo che le ha scelte anche come ospiti nel suo disco di imminente uscita.

Il 3 agosto le Glorius4 faranno da gruppo supporter ai Neri per Caso nel concerto organizzato all’Arena Villa Dante dall’Accademia Filarmonica di Messina. Il gruppo a cappella più famoso del panorama italiano, che dopo la vittoria del ’95 al Festival di Sanremo è balzato in vetta alle classifiche e ha venduto quasi 700 milioni di dischi, torna nella città dello Stretto con un coinvolgente ed emozionante spettacolo dal titolo “Dai Beatles ai nostri giorni” che verrà aperto dalle quattro voci messinesi. In programma, non solo i pezzi che hanno portato i Neri per Caso al successo ma anche importanti brani della musica nazionale ed internazionale senza tralasciare noti pezzi dei Beatles ai quali hanno reso omaggio nel loro ultimo disco “We love the Beatles”.

Le Glorius4 chiuderanno la loro estate 2021 il 29 agosto in concerto a Le Ciminiere per Catania Jazz. Il vocal Group sta lavorando anche al lancio di un inedito e del relativo videoclip. Il brano “Vento del Sud” – scritto da Tony Canto già produttore artistico per le Glorius4 dell’album Play e adesso coproduttore insieme a Dany Noel – esprime tutta l’ironia che contraddistingue sempre di più la musica e la personalità interpretativa del quartetto. La coinvolgente melodia, guidata dalle chitarre di Tony Canto, è arricchita dalle percussioni cubane suonate da Dani Morales e dal basso di Dany Noel, entrambi esponenti del panorama musicale internazionale, e mix e mastering sono curati da Alfonso Peña in uno degli studi più importanti di Madrid. Il videoclip sarà firmato dal riconosciuto talento siciliano della fotografia Charley Fazio con la sua squadra tecnica. Con Christian Bisceglia, executive producer, i costumi di Francesca Cannavò, e le coreografie di Saverio Loria. Musica e immagini per un messaggio positivo che saluterà l’estate 2021 conducendo le bellezze della città di Messina nel mondo.