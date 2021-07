estate-in-diretta,-alessandro-cecchi-paone-provoca-roberta-capua-e-lei-risponde-a-tono,-momenti-di-tensione-in-studio

Roberta Capua e Gianluca Semprini stanno conducendo questa edizione di Estate in diretta che sta piacendo molto. I due sono affiatati e rispettosi uno del ruolo dell’altro e, per questo, il clima che si respira in studio e che arriva fino a casa ai telespettatori, tanti che stanno seguendo il programma, è di estrema serenità come l’anno scorso avevano garantito anche Andrea Delogu e Marcello Masi che condussero la stessa trasmissione.

Alessandro Cecchi Paone provoca Roberta Capua e lei risponde a tono

Ieri, durante la puntata di Estate in diretta, era ospite in studio il giornalista Alessandro Cecchi Paone e l’argomento su cui si stava discutendo era quello del tradimento, tema caldo preannunciato dai conduttori che già si aspettavano esternazioni e commenti che avrebbero acceso la discussione. Presagio non smentito.

Alessandro Cecchi Paone provoca Roberta Capua che risponde a tono

Ieri, durante la discussione sul tradimento Alessandro Cecchi Paone che era ospite in studio, ha chiesto alla conduttrice: “Frequenti uomini americani?” perché si discuteva della differenza tra gli uomini europei e quelli americani. E lei, sposata da dieci anni con Stefano Cassoli ha immediatamente controbattuto: “Io non frequento uomini americani, ho un marito da 10 anni che non è americano, è tutto molto soggettivo dipende dagli uomini e dalle donne, dalle situazioni, dai contesti. Io sto bene così” e poi: “Stare con qualcuno per sconfiggere la solitudine è triste.”

Ospite in studio era anche Laura Freddi che ha detto: “Mai stata single in vita mia … sull’argomento ‘singletudine’ non posso esprimermi perché non sono mai stata single in vita mia”.

Maria Teresa Ruta sconvolge Roberta Capua

Nella puntata precedente, invece, ospite in studio era Maria Teresa Ruta che ha detto a Roberta Capua a proposto del compagno Roberto Zappulla: “abbiamo i cellulari sintonizzati e quindi se mi arriva un messaggio lui lo legge e viceversa, se lui fa una foto io la vede e viceversa.”

E poi della canzone che ha inciso ha detto: “È un tormentone estivo non una canzone, è un mantra per cercare di passare questa pandemia, sperando che tra due mesi finisca.”

Invece, sui tradimenti Maria Tersa Ruta aveva detto: “I tradimenti si compiono tutto l’anno, però forse d’estate si dividono in campagna o al mare e quindi si tradisce di più, ma non di dovrebbe mai fare.”