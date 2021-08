Estate in diretta: Roberta Capua diretta sul Gianluca Semprini “In trasmissione io sono più adatta …”

Roberta Capua in questa estate è al timone, insieme al giornalista Gianluca Semprini di Estate in diretta e questa esperienza, dopo 17 anni lontana dalla tv, le sta regalando, come lei stessa ha ammesso, “una seconda giovinezza”.

Roberta Capua ha convinto fin da subito perchè il suo modo elegante e schietto trasmette ai telespettatori a casa molta serenità ed è gradevole seguirla.

Roberta Capua ha rivelato un aspetto molto intimo della sua vita

Roberta Capua, che difficilmente racconta situazioni della sua vita privata che, tra l’altro, va a gonfie vele, si è raccontata in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Chi e ha detto di aver vissuto come un fallimento la fine del suo primo matrimonio.

Roberta Capua è sposata con Stefano ma prima di lui, il primo matrimonio lo ha celebrato con Giorgio Restelli, direttore risorse artistiche di Mediaset. Finito quel rapporto lei ha raccontato le emozioni che ha provato e ha detto: “In quel momento l’ho vissuto così, poi, voltando pagina, sono rinata”. Oggi, invece con il marito Stefano e il figlio Leonardo è una donna serena e appagata.

Roberta Capua e il rapporto con Gianluca Semprini

Roberta Capua è tornata in televisione dopo 17 anni di assenza e ha raccontato che quando il direttore Stefano Coletta l’ha chiamata per proporle questo programma lei è stata felicissima.

Qualche giorno fa si è detto che, terminata Estate in diretta condurrà, da settembre, Unomattina ma lei ha voluto essere diretta e ha detto: “Smentisco” anche se ha aggiunto: «Mi piacerebbe molto che questa esperienza fruttasse anche qualcosa per il futuro, però per il momento non ci sono certezze».

Poi ha parlato anche del periodo del lockdown e di come l’ha vissuto il figlio e ha detto: “Lì è stato tolto tutto a tutti, è vero, ma per i più giovani il danno è stato enorme. Figuriamoci per chi, come lui è figlio unico”.

Invece, del suo rapporto con Gianluca Semprini ha detto in occasione di un’altra intervista rilasciata a Off: “Alla base di tutto c’è il rispetto e la stima reciproca. Io non lavoro per me stessa, ma per il programma così come Gianluca Semprini. Siamo e facciamo squadra conoscendo realmente e senza alcuna presunzione quelle che sono le nostre rispettive potenzialità. Semprini è un giornalista di Rainews24 abituato a fare la rassegna stampa e a raccontare avvenimenti e fatti di cronaca mentre accadono; io ho un background diverso, sono più adatta all’intrattenimento, al racconto del costume o delle cose più leggere. Implicitamente, senza dircelo, sappiamo che per certi argomenti sono un po’ più ferrata e credibile io; viceversa lui su altri. Nonostante non ci conoscessimo prima della conduzione di Vita in diretta Estate, abbiamo immediatamente affinato una buona armonia. Andiamo molto a braccio, non abbiamo un copione prestabilito. Ci siamo trovati già un paio di volte a gestire e affrontare situazioni di emergenza (non preparate) e credo ce la siamo cavata bene”.