Estate in Diretta, Roberta Capua fuori di sé con l’ospite: «Non lo fare!», momenti di tensione in studio

Estate in Diretta, che sta volgendo al termine, infatti, molto presto lascerà il posto a La vita in diretta condotta, per il terzo anno consecutivo da Alberto Matano, questa estate è piaciuta davvero tanto perchè Roberta Capua e il giornalista Gianluca Semprini sono stati molto bravi a trattare tutte le tematiche affrontate, dalle più frivole e a quelle più impegnate e, a tratti dolorose di cui il programma normalmente si occupa.

Roberta Capua blocca l’ospite dicendo “Non lo fare”

Ieri ospite da Roberta Capua a Estate in diretta è andato il bravissimo e simpaticissimo Corrado Tedeschi in compagnia della figlia, Camilla.

Padre e figlia, in questi giorni sono insieme a teatro con lo spettacolo “Partenza in salita” e hanno raccontato alla Capua e a Semprini molto del loro rapporto.

Camilla un po’ scherzando un po’ sul serio ha detto al padre: «Hai difficoltà ad amare una donna per volta… Dovresti trovare una fidanzata…». E poi, Camilla rivolgendosi al pubblico a casa, ha detto: «Signore single d’Italia se siete interessate a conoscere mio padre fatevi avanti, è single. Vi lascio il numero di telefono, 3…» ma Roberta Capua è intervenuta spaventata e le ha detto. «No, non lo fare!» intendendo di non dare in diretta il numero di telefono di Corrado Tedeschi e lui, di rimando, ha commentato così: «Avete capito come sto messo…».

Sui social gli utenti si sono scatenati in commenti divertiti del tipo: «Che peperino la figlia».

Roberta Capua commenta questa esperienza in tv e il futuro che l’aspetta

Roberta Capua, qualche tempo fa, ha rilasciato un’intervista in occasione della quale ha dichiarato: “Sono molto contenta. Stiamo avendo un ottimo riscontro di pubblico, anche sui social, la gente ci segue. Questa è un’estate particolare, non tutti vanno in vacanza, l’idea di tenere compagnia alle persone ci rende felici e orgogliosi”.

E poi su possibili impegni futuri, sempre in tv, ha detto: “La tv di oggi non è meritocratica. Io faccio un passo per volta, senza molte aspettative. Sperando che questa mia performance estiva possa essere premiata e avere uno sbocco in futuro”. Insomma, qualche speranza c’è. Mi piacerebbe mettermi alla prova in una cosa che non ho mai fatto: il game show, il quiz. Oltre a questo, adorerei un talk sul genere di Harem”.