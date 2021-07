Estate in diretta, subito stop per il programma: perché il taglio

La trasmissione che rappresenta la versione estiva de “La Vita in diretta” vede uno stravolgimento. Che è successo a “Estate in diretta”.

Palinsesto della Rai subito stravolto, per la giornata di venerdì 2 luglio 2021. I programmi del pomeriggio di Rai 1 in particolare hanno conosciuto diversi cambiamenti, a cominciare da “Estate in diretta”.

La Capua e Semprini a Estate in diretta Foto screenshot

Il contenitore del pomeriggio condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, la versione estiva de “La vita in diretta”, ha dovuto finire prima del solito.

La chiusura nella giornata di ieri è avvenuta alle 17:30 rispetto alle consuete 18:30. E questo ha avuto degli effetti anche su “Reazione a catena”, storico quiz estivo di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Quest’ultimo addirittura non è andato in onda, sommerso dalle variazioni e dalle esigenze di rete che hanno contraddistinto Rai 1 ieri.

Riuscirete facilmente ad indovinare il motivo di tutto questo. Cosa smuove gli italiani più di tutto? La risposta è davvero facile.

Naturalmente c’entra il calcio, con Euro 2020 che è entrato nelle sue fasi conclusive. Venerdì 2 luglio 2021 sono andate in scena le prime due partire dei quarti di finale.

Cambiamenti necessari nel palinsesto

Due partite consecutive che, dalle ore 18:00 alle ore 23:00 quasi, hanno accompagnato la seconda metà del pomeriggio e tutto il resto della giornata di milioni di italiani.

Ha aperto il quadro Svizzera-Spagna, con la partita che è finita solamente ai calci di rigore, dopo quasi tre ore. Ad avere la meglio sono stati gli iberici dal dischetto, a seguito dell’1-1 dei tempi regolamentari.

Il computo finale è di 4-2 dopo la lotteria degli undici metri. E la Spagna sarà anche la prossima avversaria dell’Italia.

In semifinale la nostra nazionale incrocerà gli iberici, dopo avere battuto il Belgio per 2-1. In tutto questo, “Estate in diretta” ha dovuto giocoforza chiudere prima. E “Reazione a catena non ha potuto esserci”.

Il palinsesto della Rai, per quanto riguarda il primo canale, conosce anche un ulteriore cambiamento, che questa volta andrà avanti fino a settembre. Le repliche de “I Soliti Ignoti” lasciano spazio al sempre magnifico “Techetechetè”.