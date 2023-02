‘Estávamos no local certo, na hora certa’, disse agente de trânsito que resgatou motorista após carro cair em córrego na Grande São Paulo

Silvio Bannwart, agente de trânsito da Prefeitura de Arujá, ajudou a salvar homem que era levado pela correnteza do rio. Um outro veículo caiu no mesmo córrego há seis dias e uma pessoa morreu. Carro cai em córrego em Arujá e motorista é salvo por agente de trânsito e pedestre

O agente de trânsito que ajudou a salvar um motorista que caiu em um rio de Arujá, na tarde desta terça-feira (7), disse que ele e as pessoas que contribuíram no resgate “estavam no local certo, na hora certa”’.

Silvio Bannwart, agente de trânsito da Prefeitura de Arujá, explicou que o homem foi salvo após algumas tentativas. “Falando pra ele que pegasse a corda, enrolasse nas mãos, na tentativa de puxá-lo. Ele conseguiu segurar a corda, mas em razão da correnteza, não obteve êxito em subir e novamente caiu no rio”.

Em seguida, Bannwart teve a ideia de jogar a corda e atravessá-la no rio para que o motorista conseguisse segurá-la. “Dirigimos a um outro ponto, 1,5 km mais a frente, aonde eu solicitei para que o rapaz [pedestre que auxiliou] jogasse a corda e atravessasse ela no rio. Isso já tinha uma outra pessoa nos ajudando, aliás, haviam vários populares por lá. E já fui em direção ao rapaz que tava no rio e, novamente, solicitei a ele que levantasse os braços, agarrasse a corda com a maior força que pudesse e não a soltasse, pra que a gente conseguisse tirá-lo do rio. E o que foi feito? Ele, graças a Deus, conseguiu chegar até aquele ponto, segurou a corda. A gente conseguiu puxar pra fora depois”.

Correnteza levou carro que caiu no Rio Baquirivu durante chuva forte em Arujá

Elizabete Aparecida dos Santos/Reprodução

O agente de trânsito também lembrou do auxílio das pessoas que estavam no local e contribuíram para o resgate do motorista. “Graças a Deus, estávamos no lugar certo, na hora certa. E com a ajuda das pessoas que ali se encontravam também, conseguimos salvar a vida do rapaz, que se encontra bem, graças a Deus. A gente foi até o hospital pra conversar com ele. Fora as escoriações que teve, o resto tá, graças a Deus, bem”, disse.

No dia 2 de fevereiro, um veículo caiu no mesmo rio e o acidente provocou a morte de um homem. O corpo de Sandro Dias da Silva foi localizado pelos bombeiros dois dias depois.

Sandro Dias da Silva foi encontrado dois dias após carro cair em rio de Arujá

Reprodução/arquivo pessoal

Ufficio Stampa