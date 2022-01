Estella Blain : Troppo bella per morire la notte di Capodanno, si uccise con un colpo di pistola alla tempia sulla spiaggia di fronte alla sua villa a Port-Vendres

Troppo bella per morire: Nata in una modesta famiglia basca, trascorse l’infanzia nel quartiere parigino di Montmartre, vicino agli studi di Pathé-Cinéma e successivamente nella Francia orientale. Rientrata a Parigi, per tentare, contro il parere della famiglia la carriera cinematografica, si iscrisse al Cours Simon (uno dei più antichi corsi di formazione teatrale per attori professionisti). A Parigi conobbe e sposò nel 1950 l’attore Gérard Blain, da cui divorzio dopo poco, nel 1953. Il suo nome d’arte deriva unendo i due cognomi da nubile e da sposata, diventando Estella Blain



La sua carriera cinematografica iniziò nel 1954 e si svolse in un primo tempo esclusivamente in Francia, dove recitò in ruoli di primo piano, spesso in thriller commerciali. Negli anni sessanta iniziò a lavorare in coproduzioni europee, in Austria, Italia (prese parte a Totòtruffa 62) e Spagna, dove diretta da Jesús Franco interpretò uno dei suoi ruoli più importanti, quello della protagonista di Miss Muerte (1965). La sua carriera di attrice fu affiancata da quella di cantante (Djimbo l’éléphant, Solitude). In questo ruolo debuttò al seguito di Nana Mouskouri all’Olympia.

Nel 1959 ebbe un figlio, Michel Blain-Estellat, divenuto poi attore e regista, e per il quale scrisse la serie TV “Un enfant nommé Michel”. Per la televisione francese scrisse la serie Les aventures extraordinaries de Michel et Chantal e partecipò ad alcuni varietà, tra cui Lumière dans la nuit.

Recitò anche in teatro nella compagnia di Jean-Louis Barrault, tra l’altro interpretando Margherita nel Faust. All’inizio degli anni settanta la sua carriera di attrice cinematografica è al tramonto. Nel 1971 prende parte ad un film turco, Çiplaktar. Nel 1976 tentò di uccidersi con i sonniferi.

Nel 1981 apparve un’ultima volta alla tv francese in L’uccellino azzurro di Maurice Maeterlinck, che fu trasmesso il giorno di Natale. Sei giorni più tardi, la notte di Capodanno, si uccise con un colpo di pistola alla tempia sulla spiaggia di fronte alla sua villa a Port-Vendres all’età di 51 anni.

