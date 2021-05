Ester Glam di Uomini e Donne è incinta, pochi mesi fa l’aborto spontaneo

Periodo d’oro per alcuni degli ex volti di Uomini e Donne. Oltre al lieto annuncio di Valentina Pivati, anche Ester Glam ha fatto sapere di essere incinta. Corteggiatrice nel passato del dating show Mediaset, è in dolce attesa del secondo figlio. Lei e il compagno Luca Baldacci sono già genitori di Gabriele, due anni (affettuosamente soprannominato Chicco).

Ester Glam vittima di un aborto

“E come si dice a Roma: non ve se può nasconde niente!!! Amici, siamo incinti!“, ha scritto la Glam su Instagram mostrandosi insieme al suo Luca e al loro bambino. Nell’immagine si vede anche il pancino e l’ecografia del nascituro, di cui non si sa ancora sesso e nome. La gioia per Ester è doppia, perché arriva dopo il dramma dello scorso anno. A dicembre 2020, infatti, confessò ai suoi follower di essere rimasta vittima di un aborto spontaneo: “Ho tentennato veramente 5 secondi prima di dirvelo perché poi ho capito che avrei dovuto dirvelo per forza. Perché la condivisione fa bene. Perché io che ho la fortuna di essere seguita da tante persone , posso davvero aiutare qualcuno e voglio farlo. Ho perso il mio secondo bambino. E lo sapevo, me lo sentivo. In questo momento il mio umore non è dei migliori ma mi sento comunque tanto fortunata perché a volte la natura sceglie per noi, e va bene così. Vi abbraccio“. Ora, quella tragedia è un triste ricordo.

Chi è Ester Glam

Ester aveva partecipato a Uomini e Donne nell’edizione 2017/18, come corteggiatrice di Paolo Crivellin. Lui, però, l’aveva eliminata e poi aveva preferito lasciare la trasmissione insieme ad Angela Caloisi, che tuttora è la sua fidanzata. Dopo la parentesi televisiva, la Glam, romana classe 1996, ha avuto un ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato, il personal trainer Mattia Cecchetti. La relazione però si è dissolta definitivamente ed Ester ha trovato il grande amore in Luca Baldacci, di professione chef.