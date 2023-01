Estética corporal: Como as gorduras da dieta contribuem para esse benefício?

A pele é o maior órgão do corpo humano que recobre a superfície corporal. Por ser a parte mais visível do corpo, ela funciona como um espelho do que se passa no nosso organismo interno, revelando desequilíbrios funcionais. Assim com qualquer outro tecido corporal, a pele tem necessidades nutricionais específicas, de forma a garantir uma formação, desenvolvimento e regeneração adequados.Fisiologia da peleA pele é constituída por duas camadas distintas – a epiderme e a derme. A epiderme é a camada mais superficial, constituída por epitélio queratinizado. Existem quatro tipos de células na epiderme: queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans e células de Merkel, sendo as mais abundantes os queratinócitos.A pele humana está exposta à radiação solar constantemente, sendo responsável pela formação de espécies reativas de oxigénio e radicais livres na pele, aumentando processo inflamatórios que desencadeiam alterações em sua estrutura. Nutrição: como as gorduras ajudam na saúde da peleOs ácidos graxos essenciais da família ômega-3 e ômega-6 são fundamentais no equilíbrio dérmico. Apresentam um papel estrutural e funcional, sendo necessários para a fluidez, flexibilidade e funcionalidade das membranas celulares, para a manutenção dos níveis de lipídeos intracelulares na camada da pele. Ainda, têm um papel regulador, ao serem precursores de componentes anti-inflamatórios. O ômega-9 também contribui com potente ação contra a inflamação e, por isso, é essencial para a saúde da pele.Óleos vegetais na dietaOs óleos vegetais são ótimas fontes de ácidos graxos essenciais e merecem destaque na alimentação e suplementação diária:- Azeite de oliva- Óleo de coco- Óleo de borragem- Óleo de prímula- Óleo de gergelim- Óleo de linhaçaCabelos e unhasA modulação das gorduras saudáveis na dieta também contribui positivamente para a saúde dos cabelos e unhas, aumentando a densidade dos fios capilares e fortalecendo a estrutura das unhas.Esse foi o tema principal da minha palestra no CONBRAN, no sábado (21)!

Vito Califano