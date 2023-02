Estiagem: 54% dos municípios do RS decretaram emergência; Hulha Negra tem 1,2 mil propriedades afetadas

Município da região da fronteira com o Uruguai estima prejuízos de R$ 40 milhões. Pastagem seca em criação de gado leiteiro em Hulha Negra

O Rio Grande do Sul chegou, este sábado (11), a 272 municípios com decretos de situação de emergência em razão da estiagem, conforme a Defesa Civil. O número equivale a 54% das 497 cidades gaúchas.

Em Hulha Negra, na fronteira com o Uruguai, são calculados prejuízos de R$ 40 milhões em 1,2 mil propriedades rurais.

A produtora Camila Pereira Barreto tira o sustento da família com a criação de gado leiteiro. Nos últimos dois meses, a produção teve queda de 95%, e duas vacas acabaram morrendo.

“Tu vê animal caindo com fome, morrendo. A gente vê as plantas da gente terminando, boleto chegando, é desesperador”, lamenta.

Na propriedade de Juliana Kruger, o açude que serve para dar água aos animais secou. A solução é compartilhar com eles a água que serviria para o consumo da família.

“É só lutar agora pra não deixar elas morrerem de fome e de sede”, diz.

A estiagem também provoca consequências para quem mora na zona urbana. Moradores de Hulha Negra enfrentam racionamento de água desde dezembro, por cinco horas a cada dia. Pelo menos 450 famílias dependem exclusivamente de caminhões-pipa para receber abastecimento em casa.

O município decretou situação de emergência em dezembro. O documento foi homologado pelo governo do estado e aguarda reconhecimento do governo federal para receber recursos e amenizar os prejuízos.

